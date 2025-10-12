Наводнения и свлачища в Мексико взеха най-малко 41 жертви

Силни бури в Мексико оставиха разрушения в цялата страна, като според властите най-малко 41 души са загинали, а 27 все още са в неизвестност след непрекъснатите проливни дъждове, предаде БТА.

Мобилизирани са около 10 000 военнослужещи, които използват лодки, хеликоптери и багери, за да разчистят пътищата, да спасят блокирани жители и да доставят храна на хората в засегнатите райони.

Редица малки населени места остават изолирани от света и спасителните екипи все още се борят да стигнат до тях. Метеоролозите предупредиха, че се очакват още валежи.

Рискът от допълнителни свлачища се увеличава, тъй като почвата вече е напоена от проливните дъждове. Най-тежко засегнатите райони са в източните и централните щати Веракрус, Идалго, Пуебла, Керетаро и Сан Луис Потоси. Десетки хиляди домове, клиники, училища, пътища и мостове са повредени.

This brave dog in Poza Rica, Mexico, desperately needs help. Floods have ravaged Veracruz and this animal is fighting for its life.



Is there a rescue team in the area? Please share. pic.twitter.com/CO7WW6kQqK — The Age Of Genz (@TheAgeOfGenZ) October 12, 2025

Досега повечето жертви са регистрирани в щатите Веракрус и Идалго, но потвърдени смъртни случаи има също така и в Пуебла и Керетаро. Мексиканският щат Сан Луис Потоси претърпя масови щети, но там няма съобщения за жертви.

Мексико е в края на годишния си дъждовен сезон, който трае около шест месеца и обикновено приключва в началото на ноември. Обилните валежи над страната през последните дни се дължат отчасти на тропическите бури "Присила" и "Реймънд", придвижващи се в Тихия океан покрай крайбрежието ѝ, както и на метеорологични явления в Мексиканския залив.