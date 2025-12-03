Пиян енот припадна в тоалетната на магазин за алкохол във Вирджиния (СНИМКИ)

Това не е първият случай тази година

Маскиран крадец проникнал в затворен магазин за алкохол във Вирджиния рано в събота и се насочил към долния рафт, където се съхранявали скоч и уиски. Сутринта служител в магазин за алкохол в района на Ашланд е намерил енот в безсъзнание на пода в банята в края на пиянски запой, пише CBS News.

„Аз лично харесвам енотите“, каза Саманта Мартин, служителка в местния център за контрол на животните. „Те са забавни малки същества. Той е паднал през една от плочките на тавана и е започнал да се развихря, изпивайки всичко.“

Мартин каза, че е завела енота в приюта за животни, макар че по пътя не е могла да сдържи смеха си.

Енотите са често срещани във Вирджиния,

според Държавния департамент за диви животни. Те се срещат в гори, паркове и понякога в градовете – и очевидно в магазини за алкохол.

Службата за защита и приют на животни в окръг Хановър похвали Мартин за начина, по който се е справила с проникването, и потвърди, че енотът е изтрезнял.

„След няколко часа сън и без никакви признаци на наранявания (освен може би махмурлук и лоши житейски избори), той беше безопасно пуснат обратно в дивата природа, надяваме се, че е научил, че проникването с взлом не е решение“, казаха от агенцията.

Това не е първият случай тази година, в който енот е намерен на място, където не би трябвало да бъде. През май енот беше намерен със стъклена тръба за метамфетамин в устата си, седейки на шофьорското място в кола в Охайо.