Доналд Тръмп си е направил ЯМР, обеща да покаже резултатите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че ще публикува резултатите от ядрено-магнитен резонанс, който си е направил през октомври, съобщава Асошиейтед прес.

„Ако искате резултатите от изследването да бъдат публикувани, ще ги публикувам“, каза Тръмп пред репортери на борда на президентския самолет по време на връщането си във Вашингтон от Флорида. Той увери, че резултатите били „перфектни“.

Белият дом досега не е обяснил причината за провеждането на изследването и коя част от тялото е била проверявана. Прессекретарят Карълайн Левит уточни, че това е „усъвършенствано изследване“ с ядрено-магнитен резонанс в рамките на рутинния медицински преглед на президента в Националния военно-медицински център „Уолтър Рийд“. Тя добави, че резултатите показват, че Тръмп остава в „изключително добро физическо здраве“.

Тръмп допълни, че самият той не знае коя точно част от тялото му е била изследвана.

„Коя част от тялото ми ли изследваха? Не беше мозъкът, защото направих когнитивен тест и се справих отлично“, коментира той.