Тръмп изпрати Стив Уиткоф в Русия, за разговори с Путин по мирния план

Още по темата: Зеленски иска среща с Тръмп на Деня на благодарността за финализиране на мирния план 25.11.2025 20:23

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати своя специален пратеник Стив Уиткоф в Москва, за да се срещне с Владимир Путин i да финализират условията на актуализирания мирен план. Тръмп обяви това в социалната си мрежа Truth Social, подчертавайки, че решението е взето на фона на „огромен напредък“ в преговорите за прекратяване на войната.

„Първоначалният 28-точков мирен план, разработен от САЩ, беше усъвършенстван, за да включи приноса и на двете страни (Русия и Украйна - бел.ред.), останаха само няколко точки на разногласие. С надеждата да финализирам този мирен план, аз изпратих моя специален пратеник Стив Уиткоф да се срещне с президента Путин в Москва“, написа Тръмп.

Според американския президент, успоредно с посещението на Уиткоф в Москва, министърът на армията на САЩ Дан Дрискол ще проведе отделни разговори с украинската страна.

Американският президент каза още, че се надява да се срещне с украинския лидер Володимир Зеленски и руския президент Путин, но "единствено когато споразумението за прекратяване на войната бъде сключено или преговорите достигнат финалната фаза".