Ключов съюзник на Тръмп подаде оставка

Конгресменът от Джорджия Марджъри Тейлър Грийн, доскоро сред най-ярките поддръжници на Доналд Тръмп, обяви че ще напусне Камарата на представителите на 5 януари догодина, съобщи „Асошиейтед прес“.

Решението ѝ идва на фона на задълбочаващ се конфликт с Тръмп, след като Грийн публично го разкритикува за позициите му относно документите, свързани с финансиста и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, както и по теми от външната политика и здравеопазването.

В отговор Тръмп я нарече „предател“ и „побъркана“, заявявайки, че ще подкрепи друг кандидат, ако тя реши да се включи в изборите през 2026 г. В интервю за ABC той определи предстоящото ѝ оттегляне като „чудесна новина за страната“, предаде „Ройтерс“.