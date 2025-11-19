F-22 Raptor: Златният провал на Америка за милиарди долари (ВИДЕО)

F-22 Raptor е един от едва три нови типа изтребители, които влязоха на въоръжение в американските сили след края на Студената война. Програмата започва още през средата на 70-те години с цел да осигури на Военновъздушните сили на САЩ изтребител от пето поколение – наследник на F-15 Eagle, проектиран за операции с висока интензивност във въздушни боеве, пише Military Watch.

Днес обаче F-22 често се посочва като един от най-малко успешните изтребителни проекти в поствиетнамската епоха. След края на Студената война първоначалните му способности постепенно са редуцирани, а драстичните съкращения в планираните поръчки довеждат до производство на едва 187 серийни самолета.

От 2022 г. Американските ВВС започват процес по извеждане на F-22 от експлоатация далеч преди края на очаквания им жизнен цикъл. Парадоксално, самолетът – един от най-новите във флота – поддържа най-нисък процент готовност сред всички американски изтребители.

Един от ключовите проблеми на програмата са огромните разходи за поддръжка и експлоатация – най-високите сред всички западни бойни самолети. Макар първоначално да е замислен с по-ниски разходи за обслужване от F-15, в реалността F-22 надхвърля първоначалните бюджети почти тройно. Най-сериозният удар идва от разходите за поддръжка през целия жизнен цикъл, които правят експлоатацията му икономически неиздържана.

В началото на 2023 г. става ясно, че поддържането на приблизително 184-те останали F-22 до 2030 г. ще струва 9 млрд. долара – сума, достатъчна за закупуването на още около 110 нови F-35A. Това поставя под сериозно съмнение рентабилността на целия флот Raptor.

От въвеждането му през декември 2005 г. процентът на изправност на F-22 остава около 50% – далеч под очакванията и тенденция, която вероятно ще се влошава с остаряването на самолетите. Все по-често част от машините се „канибализират“ за резервни части, което допълнително намалява броя на годните за мисии самолети. Така в реални бойни условия биха били налични около 70 самолета – скромен брой на фона на огромните инвестиции в програмата.

Макар и по-новият F-35 също да страда от сериозни проблеми с разходите за поддръжка и експлоатация, те се оказаха още по-остри при F-22 – един от най-скъпите и най-сложни изтребители, създавани някога от САЩ.