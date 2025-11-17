Пентагонът взриви лодка в Карибско море, има убити (ВИДЕО)

САЩ вече разположиха 12 бойни кораба в близост до венецуелските брегове

Пентагонът публикува ново видео от въздушен удар срещу моторна лодка в Карибско море. Според официалната информация заповедта за атаката е била издадена от секретаря по войната Пийт Хегсет. Лодката превозвала наркотици, а на борда ѝ се намирали трима „наркотерористи“, заявиха от американското командване.

Това е поредният случай, в който Вашингтон не предоставя доказателства за предполагаемата престъпна дейност на елиминираните от американските сили лица. Растат и опасенията, че серията от въздушни удари може да е прелюдия към евентуална инвазия във Венецуела.

САЩ вече разположиха 12 бойни кораба в близост до венецуелските брегове. Военни учения ще се проведат цяла седмица в Тринидад и Тобаго – само на няколко километра от Венецуела. Президентът Доналд Тръмп заяви, че администрацията му е отворена за евентуални разговори с Николас Мадуро, въпреки засиления военен натиск.

„Възможно е да проведем някои разговори с Мадуро“, каза Тръмп пред журналисти във Флорида. „Те биха искали да разговарят“, добави той, като подчерта, че САЩ ще продължат да пресичат наркотрафика към страната.

Държавният секретар Марко Рубио заяви по-рано, че САЩ ще обозначат предполагаемия „Картел де лос Солес“ като чуждестранна терористична организация. Вашингтон обвинява групировката, че работи с престъпната мрежа „Трен де Арагуа“ за трафик на наркотици към САЩ. Мадуро, който според САЩ стои начело на картела, категорично отхвърля обвиненията.

Паралелно с това Пентагонът разположи военни кораби, изтребители и атомна подводница в Карибския регион, докато американски представители обсъждат потенциални военни действия срещу режима на Мадуро.