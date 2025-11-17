Пентагонът взриви лодка в Карибско море, има убити (ВИДЕО)

Пентагонът публикува ново видео от въздушен удар срещу моторна лодка в Карибско море. Според официалната информация заповедта за атаката е била издадена от секретаря по войната Пийт Хегсет. Лодката превозвала наркотици, а на борда ѝ се намирали трима „наркотерористи“, заявиха от американското командване.
Това е поредният случай, в който Вашингтон не предоставя доказателства за предполагаемата престъпна дейност на елиминираните от американските сили лица. Растат и опасенията, че серията от въздушни удари може да е прелюдия към евентуална инвазия във Венецуела.
САЩ вече разположиха 12 бойни кораба в близост до венецуелските брегове. Военни учения ще се проведат цяла седмица в Тринидад и Тобаго – само на няколко километра от Венецуела. Президентът Доналд Тръмп заяви, че администрацията му е отворена за евентуални разговори с Николас Мадуро, въпреки засиления военен натиск.
„Възможно е да проведем някои разговори с Мадуро“, каза Тръмп пред журналисти във Флорида. „Те биха искали да разговарят“, добави той, като подчерта, че САЩ ще продължат да пресичат наркотрафика към страната.
Държавният секретар Марко Рубио заяви по-рано, че САЩ ще обозначат предполагаемия „Картел де лос Солес“ като чуждестранна терористична организация. Вашингтон обвинява групировката, че работи с престъпната мрежа „Трен де Арагуа“ за трафик на наркотици към САЩ. Мадуро, който според САЩ стои начело на картела, категорично отхвърля обвиненията.
Паралелно с това Пентагонът разположи военни кораби, изтребители и атомна подводница в Карибския регион, докато американски представители обсъждат потенциални военни действия срещу режима на Мадуро.
On Nov. 15, at the direction of Secretary of War Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was involved in illicit narcotics smuggling,… pic.twitter.com/iM1PhIsroj— U.S. Southern Command (@Southcom) November 16, 2025