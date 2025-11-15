Тръмп заяви, че САЩ ще проведат ядрени опити „съвсем скоро“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще изпробват ядрени оръжия „съвсем скоро“. Същевременно Вашингтон се застъпва за денуклеаризация. Това съобщава РБК-Украйна, позовавайки се на предаване от Белия дом.

По време на пресконференция Тръмп беше попитан дали е имал срещи относно опасения, свързани с ядрените опити. В отговор американският лидер заяви следното:

„Ще имаме ядрени опити, защото други страни го правят. Има страни, които го правят. Ние имаме повече ядрени оръжия от която и да е друга страна. Аз съм този, който ги модернизира и построи някои от тях и мразех да го направя, но нямаше избор, защото други страни ги имат“, каза Тръмп.

Той отново отбеляза, че САЩ са лидер в ядрените оръжия, следвани от Русия и Китай, на далечно трето място. Но подчерта, че Пекин ще настигне Вашингтон след 4-5 години. Според Тръмп, той би искал денуклеаризация.

„Бих искал денуклеаризация. Тоест, да проведа среща, предимно на тримата лидери, за намаляване на ядрените оръжия. Това би било чудесно нещо“, добави ръководителят на Белия дом.

На въпроса колко скоро биха могли да се проведат тестовете, президентът на САЩ отговори: „Съвсем скоро“.

„Ние сме номер едно. Русия е номер две. Китай е номер три. Те настигат. Все още са далеч зад нас, но ще ни настигнат след четири или пет години. Мисля, че най-доброто би било денуклеаризация“, обобщи Тръмп.

Редица медии пишат още, че по време на разговора Тръмп е бил попитан дали по време на тестовете ще бъде взривена ядрена бойна глава, на което той не е дал отговор.

Припомняме, че според CNN, служители от Министерството на енергетиката на САЩ, Националната администрация за ядрена сигурност, както и представители на Националните лаборатории на страната, възнамеряват да разубедят Тръмп от ядрени опити.

Източници съобщиха, че през следващите дни планират да се срещнат с Белия дом и да заявят, че експлозията на бойните глави е неуместна и може да предизвика геополитическо напрежение.