Тръмп: Длъжен съм да предприема действия срещу Би Би Си

С иск от $1 милиард адвокати на президента на САЩ заплашиха британската медия

Тече срок за извинение до 22 ч вечерта в петък

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че се чувства длъжен да предприеме действия срещу британската медия Би Би Си, която според него е заблудила аудиторията си.

“Мисля, че съм длъжен да го направя, защото на хората не може да им се позволява да правят това, - каза Тръмп пред американската телевизия “Фокс Нюз”.

“Би Би Си измениха моята реч от 6 януари (2021 г.), която беше добра реч, една успокояваща реч, и я изкараха радикална, наистина я измениха. Това наистина не е за вярване”, каза още американският държавен глава, предаде БТА.

Би Би Си изпадна в трудно положение заради това, че е видоизменила думи на Доналд Тръмп в своя документална продукция, представена на вниманието на публиката през октомври миналата година, точно преди американските президентски избори.

В материала на Би Би Си са представени части от изказването на Тръмп от 6 януари 2021 г., когато негови привърженици щурмуваха Капитолия. Материалът създава впечатлението, че президентът е подканил симпатизантите си да отидат в Конгреса и да предприемат силови действия. По този повод генералният директор на британската медия и шефката на новините подадоха оставки.

Адвокатите на Тръмп са изпратили писмо на Би Би Си, в което се казва, че медията разполага със срок до 22:00 часа по Гринуич в петък да поднесе извиненията си и да свали от платформите си провокиралия недоволство материал. В противен случай, те ще предприемат съдебни действия срещу Би Би Си с искане за обезщетение в размер на един милиард долара.

Според проучване на института Югав (Yougov), в което са взели участие повече от 5000 души и което бе публикувано вчера, 57% от британците са на мнение, че Би Би Си трябва да поднесе извиненията си на Тръмп. Само 25% са на мнение, че няма нужда от извинения.