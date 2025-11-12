Великобритания няма да внесе 6,75 млрд. евро във фонда за отбрана на Европейския съюз

Италианският военен министър отложи визитата си във Вашингтон

Италия не иска да купува оръжия за Украйна от САЩ

Правителството на Великобритания начело с лейбъриста Киър Стармър отхвърли искането на ръководената от Урсула фон дер Лайен Европейска комисия да плати вноска от 6,75 милиарда евро, за да се присъедини към общия фонд за отбрана на ЕС.

Става дума за приетата в края на май програма “Мерки за сигурност на Европа” (SAFE), която предвижда инвестиции за над 150 млрд. евро в сигурността и отбраната на Стария континент. И тъй като не членува в ЕС, за да се възползва от този финансов инструмент наравно с 27-те държави от Съюза, според постигнатото споразумение Обединеното кралство било поело ангажимента да плати договорените пари, но сега се дърпало назад. Факт, който най-тиражираният италиански всекидневник “Кориере дела сера” нарече безпардонно “Великобритански шамар за Европейския съюз”.

Според украински медии, цитирани от глобалната компания за стопански новини и финансова информация “Блумбърг”, въпреки настояването му, Киър Стармър не бил успял да се срещне с Урсула фон дер Лайен на форума за екологичните промени в Бразилия през последните дни, за да є поиска значително намаление на договорената вноска. Шефката на ЕК изглежда умишлено го отбягвала, тъй като дори кратък разговор по щекотливата тема с премиера-лейбърист от Лондон би размил още повече нейния невзрачен напоследък имидж.

Просто защото, както намекна “Блумбърг”, отказът на Стармър да внесе в общоевропейската хазна договорената сума заплашва да забави “рестартирането” на сътрудничеството на Лондон с Брюксел след “Брекзит” и да отслаби перспективата за съвместен “възпиращ отговор” на превъоръжаването на Русия. Две теми, които обаче са много мили на фон дер Лайен и по които тя е осъдена да не прави компромиси, ако все още милее за многократно компрометирания напоследък неин авторитет. Коментирайки “шамара”, някои германски, италиански и френски медии демонстрираха несъгласие с прекомерното “отваряне” на Съюза напоследък към

Обединеното кралство не само в областта на отбраната, след като то напусна най-безцеремонно ЕС и според информациите от Брюксел все още не било платило “цената на това предателство”.

За съжаление косвен удар върху политиката на фон дер Лайен за всеотдайна подкрепа на Украйна във войната є с Русия нанесе във вторник италианското правителство, което отказа да купува засега оръжия от САЩ и да ги предава на Киев. Както разкри римският всекидневник “Република”, това е основната причина министърът на отбраната Гуидо Крозето да отложи заплануваното за 14 ноември посещение във Вашингтон, където трябваше да обсъди покупката на боеприпаси и бойна техника за Киев с колегата си Пийт Хегсет.

По време на състоялото се във вторник спешно заседание на кабинета под ръководството на премиерката Джорджа Мелони на намерението за закупуване на оръжия от САЩ за Украйна се били противопоставили вицепремиерът Матео Салвини и министъра на икономиката и финансите Джанкарло Джорджети. Първият е лидер, а вторият е отдавнашен активист на управляващата партия “Лига”, която открай време пледира за развитие на икономическите връзки на Италия с Русия.