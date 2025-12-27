Говорителката на Белия дом е бременна (СНИМКА)

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит съобщи, че очаква второто си дете – момиче, предаде Ройтерс.

28-годишната Левит обяви щастливата новина с публикация в социалната мрежа Instagram, на която позира с видимо бременно коремче пред коледно дърво.

Сътрудничката на президента на САЩ Доналд Тръмп е най-младият човек, заемал поста на говорител на Белия дом.

„Съпругът ми и аз сме развълнувани от разрастването на нашето семейство и с нетърпение очакваме синът ни да стане по-голям брат“, написа Левит. Тя изрази и благодарност към президента Тръмп и началника на канцеларията на Белия дом Сюзи Уайлс за подкрепата и за създаването на „просемейна среда“ в институцията.