Невероятно! Падна джакпот от 1,8 млрд. долара

Билет, продаден в американския щат Арканзас, донесе рекорден джакпот от близо 1,8 милиарда долара в лотарията Powerball след тегленето в сряда вечерта. Печалбата е сред най-големите в историята на Съединените щати.

Натрупаната сума достигна внушителните 1,817 милиарда долара, след като при предишното теглене в понеделник нямаше победител, а засиленият интерес и масовите покупки на билети в последния момент изстреляха джакпота до рекордни нива. Това го нарежда като втория по големина лотариен джакпот в историята на страната.

За Арканзас това е едва вторият печеливш билет от Powerball джакпот – първият такъв случай е бил през 2010 година.

Късметлията, закупил печелившия билет на цена от едва 2 долара, има избор между разсрочено изплащане на сумата за период от 29 години или еднократна сума от около 834,9 милиона долара преди данъци, съобщават от Powerball.