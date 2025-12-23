САЩ ще построят флотилия от военни кораби, въоръжени с лазери

Американският флот модернизира четири бойни кораба от клас „Айова”

САЩ ще пуснат в експлоатация нова „Златна флота” от тежко въоръжени военни кораби, кръстени на Доналд Тръмп, съобщава The Telegraph. Президентът обяви, че корабите, въоръжени с лазери, ще бъдат „най-големите военни кораби в историята на света”, за да поддържат военното превъзходство на страната му. Той заяви, че строителството на USS Defiant от клас „Тръмп“ – първият американски военен кораб, кръстен на действащ президент – ще започне скоро и се очаква да бъде готов за експлоатация в рамките на две години и половина.

Тръмп заяви пред репортери в Мар-а-Лаго, Флорида: „Всеки един от тях ще бъде най-големият боен кораб в историята на нашата страна, най-големият боен кораб в историята на света, който някога е бил построен.“

Говорейки пред изображения на корабите, той ги описа като „100 пъти по-мощни от всеки друг боен кораб, построен някога“ и заяви: „Те ще помогнат за поддържането на американското военно превъзходство, ще съживят американската корабостроителна индустрия и ще вдъхнат страх в американските врагове по целия свят.“

Тръмп заяви, че новите бойни кораби, въоръжени с лазери, ще бъдат построени с помощта на роботи и изкуствен интелект, но също така ще създадат работни места:

„Ще използваме много изкуствени неща, но хубавото е, че ще имаме повече работни места, отколкото някога сме имали.“

Бойните кораби с тегло от 30 000 до 40 000 тона ще бъдат изработени от стомана

и въоръжени с ракети, оръдия, хиперзвукови оръжия и мощни лазери, заяви американският президент.

Те ще носят и нови ядрени крилати ракети, изстрелвани от морето, които в момента са в процес на разработка и, според него, са се доказали като „изключително смъртоносни“.

Тръмп заяви, че ще съдейства на американския флот при проектирането на корабите, защото е „много естетичен човек“, и че в процеса ще се включат Пит Хегсет, министърът на отбраната, и Марко Рубио, държавният секретар, които присъстваха на пресконференцията.

Въпреки това Марк Монтгомъри, пенсиониран контраадмирал и настоящ старши сътрудник във Фондацията за защита на демокрациите във Вашингтон, заяви, че корабите не са подходящи за конфронтация с Китай.

Той заяви пред New York Times, че военноморските сили се нуждаят от разпръснат флот от кораби с минимален екипаж и големи оръжейни складове. „Тези „боен кораби“ няма да постигнат нито една от тези тактически цели“, каза той.

Тръмп също така каза, че правителството планира да задържи петрола, иззет от конфискуваните венецуелски петролни танкери. Американските власти са качили на борда два танкера този месец и активно преследват трети кораб, докато Америка засилва натиска върху Николас Мадуро, президента на Венецуела, да се откаже от властта.

Администрацията на Тръмп обвини Венецуела, че използва парите от петрола за финансиране на престъпления, свързани с наркотици, докато Каракас описа конфискацията на танкерите като „пиратство“.

Исторически терминът „боен кораб“ се отнася до много специфичен тип кораб – голям, тежко брониран кораб, въоръжен с масивни оръдия, предназначени за бомбардиране на други кораби или цели на сушата.

Бойните кораби бяха на върха на своята слава по време на Втората световна война, а най-големите американски бойни кораби, клас „Айова“, бяха с тегло около 60 000 тона. След войната съвременните флоти дадоха предпочитание на самолетоносачите и ракетите с голям обсег.

Американският флот модернизира четири бойни кораба от клас „Айова” през 80-те години, като добави крилати ракети и противокорабни ракети, както и модерни радари, но през 90-те години и четирите бяха изведени от експлоатация.