"Би било разумно": Доналд Тръмп посъветва Мадуро да се оттегли от поста

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би било "разумно" венецуелският държавен глава Николас Мадуро да освободи поста си,

На въпрос дали целта е била да се принуди Мадуро да се оттегли от власт, Тръмп каза на репортерите: „Ами, мисля, че вероятно би било... От него зависи какво иска да направи. Но мисля, че би било разумно за него да го направи. Но, ще разберем.“

„Ако иска да направи нещо, ако играе твърдо, това ще бъде последният път, когато някога ще може да играе твърдо“, каза той.

Той посочи още, че САЩ биха могли да запазят или продадат петрола, който са конфискували край бреговете на Венецуела през последните седмици.

По време на пресконференцията Тръмп се прицели и в колумбийския президент Густаво Петро.

„Той не е приятел на Съединените щати. Той е много лош. Много лош човек. Трябва да си внимава, защото произвежда кокаин и те го изпращат в САЩ“, каза Тръмп, когато го попитаха за критиките на Петро към начина, по който администрацията на Тръмп се справя с напрежението с Венецуела.

„Може би ще го продадем, може би ще го запазим“, каза Тръмп, когато го попитаха какво ще се случи със задържания венецуелски петрол, добавяйки, че той може да бъде използван и за попълване на стратегическите резерви на Съединените щати.