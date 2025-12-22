Тръмп назначи свой специален  пратеник за Гренландия, Дания е бясна

МВнР на Дания привиква посланика на САЩ в Копенхаген

Гренландия е автономна датска територия, желана от Вашингтон

Дания ще призове посланика на САЩ в Копенхаген, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви назначаването на специален пратеник за Гренландия, автономна датска територия, която отдавна предупреди, че иска анексира.

“Дълбоко съм възмутен от това назначение и това изявление, което намирам за напълно неприемливо”, заяви датският външен министър Ларс Локе Расмусен. Той добави, че неговото ведомство ще призове посланика на САЩ през следващите дни, “за да получи обяснения”. Назначаването на специален пратеник “пот­върждава продължаващия интерес на САЩ към Гренландия”, заяви Расмусен преди това в прессъобщение, изпратено по имейл до АФП. “Въпреки това настояваме всички, включително Съединените щати, да проявят уважение към териториалната цялост на Кралство Дания”, добави той.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в неделя назначаването на губернатора-републиканец Луизиана Джеф Ландри за специален пратеник на Съединените щати за Гренландия, обширна автономна датска територия, желана от Вашингтон.

“Радвам се да обявя, че назначавам великия губернатор на Луизиана, Джеф Ландри, за специален пратеник на Съединените щати за Гренландия”, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth social. “Джеф разбира колко важна е Гренландия за националната ни сигурност и ще защитава енергично интересите на страната ни за безопасността, сигурността и оцеляването на нашите съюзници и всъщност на целия свят. Поздравления, Джеф!”, възкликна Доналд Тръмп в мрежата.

След преизбирането си, президентът на САЩ обясни, че “се нуждае” от Гренландия, особено за сигурността на Съединените щати, като многократно заявяваше желанието си да я завладее.