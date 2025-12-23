Какво знаем за бойния кораб клас „Тръмп“: Релсови оръдия, хиперзвукови ракети и 40 000 тона сурова мощ на американския флот (ВИДЕО)

Президентът Тръмп заявява, че Военноморските сили ще стартират нова програма за бойни кораби от клас „Тръмп“ като част от по-широк стремеж за възстановяване на военноморския капацитет на САЩ, пише 19FortyFive.

Той рекламира първия си кораб, USS Defiant, и обеща силно въоръжен проект, включващ хиперзвукови ракети, релсови оръдия, лазери и крилати ракети, способни да носят ядрени заряди, твърдейки, че днешният флот е твърде малък и твърде бавен за изграждане.

Ходът е резултат от априлската му морска изпълнителна заповед и месеци на реторика за стоманени военни кораби пред по-леки конструкции.

Пенсионираните офицери и военноморските анализатори остават предпазливи, предупреждавайки, че бойните кораби са неподходящи за съвременните заплахи от типа A2/AD и биха могли да изместят корабите с по-висок приоритет и да натоварят ограничените бюджети.

Тръмп представя бойни кораби от клас „Тръмп“ - и нов тласък към „Златния флот“

През април президентът издаде изпълнителна заповед, озаглавена „ Възстановяване на морското господство на Америка “.

Въпреки че заповедта не споменаваше конкретно бойните кораби, тя призоваваше за Морски план за действие (MAP) за подобряване на корабостроенето.

„Капацитетът на търговското корабостроене и морската работна сила на Съединените щати са отслабени от десетилетия на правителствено пренебрежение, което води до упадък на някога силна индустриална база, като същевременно овластява нашите противници и подкопава националната сигурност на Съединените щати“, се казва в априлската заповед.

„Както нашите съюзници, така и нашите стратегически конкуренти произвеждат кораби на част от разходите, необходими в Съединените щати. Последните данни показват, че Съединените щати строят по-малко от един процент от търговските кораби в световен мащаб, докато Китайската народна република (КНР) е отговорна за производството на приблизително половината.“

По време на срещата в Куантико тази есен с военни лидери от цял свят, Тръмп повдигна идеята.

„Това е нещо, което всъщност обмисляме“, каза Тръмп, както съобщи Business Insider по това време, „концепцията за боен кораб, хубава шестинчова стена, солидна стомана, не алуминий, алуминий, който се топи, ако погледне към ракета, идваща към него. Започва да се топи, когато ракетата е на около две мили разстояние. Не, тези кораби вече не се произвеждат по този начин.“

„Не съм фен на някои от корабите, които правите. Аз съм много естетически настроен човек и не харесвам някои от корабите, които правите естетически“, добави Тръмп на срещата в Куантико.

Бойните кораби са нещо от миналото, като последните са били изведени от експлоатация в началото на 90-те години на миналия век. Последният път, когато нови бойни кораби са построени около Втората световна война.

„Гледам тези кораби, те дойдоха с разрушителите редом с тях и, човече, нищо нямаше да ги спре“, добави Тръмп на срещата през септември. „Някои хора биха казали: „Не, това е стара технология“, не знам, не мисля, че е стара технология, когато погледнете тези оръдия.“

Дълго време това изглеждаше като обичайно носталгично пътуване по Тръмп, което няма да доведе до нищо реално. Но в понеделник „Уолстрийт Джърнъл“ съобщи, че Тръмп се готви да обяви, че ВМС ще започнат да строят нов боен кораб от клас „Тръмп“, част от това, което Тръмп нарича „Златния флот“.

Според „Джърнъл“, новите бойни кораби ще представляват подобрение на разрушителите клас „Арли Бърк“, но с изцяло нов дизайн.

Тръмп направи официалното съобщение в Мар-а-Лаго в понеделник.

Както съобщава Fox News, съобщението дойде заедно с министъра на отбраната Пит Хегсет и министъра на военноморските сили Джон Фелан.

„Както знаете, ние отчаяно се нуждаем от кораби. Някои от нашите кораби са остарели, изтощени и морално остарели“, каза президентът, като същевременно обеща, че новите кораби ще бъдат „100 пъти по-мощни от всеки боен кораб, построен някога“.

Военноморските сили ще започнат с набавянето на два кораба и в крайна сметка „ще увеличат броя им до 10, а в крайна сметка и до 20, до общо 25“, каза Фокс.