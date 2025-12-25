Доналд Тръмп със страхотен жест навръх Коледа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и съпругата му Мелания прекараха Бъдни вечер в шеговито и добро настроение, разговаряйки с деца за техните коледни желания. Традиционните празнични обаждания се провеждат чрез Северноамериканското командване за космическа отбрана, което символично „следи“ пътя на Дядо Коледа.

Този път разговорите от имението Мар-а-Лаго във Флорида преминаха без обичайните политически забележки, отбелязва Асошиейтед прес. По време на разговорите Тръмп увери децата, че в САЩ ще идва само „добър Дядо Коледа“, и с усмивка коментира, че дори получаването на чорап с въглища не е чак толкова страшно. На въпрос дали Дядо Коледа би се ядосал, ако не му оставят бисквитки, президентът отговори, че би бил „много разочарован“, но би оценил няколко лакомства.

Клюкарският момент настъпи, когато 8-годишно момиче от Канзас попита Мелания какво би искала да ѝ донесе Дядо Коледа. Първата дама отвърна кратко – „въглища“. Тръмп веднага се включи с хумор, питайки дали става дума за „чисти, красиви въглища“ – препратка към негов любим мотив от предизборната кампания. Детето обаче настоя за кукла Барби, дрехи и лакомства.

Сред забавните моменти беше и репликата на Тръмп, докато Мелания говореше с децата, че съпругата му „във всеки случай не ме слуша“. Това предизвика смях и от двете страни, а първата дама с усмивка потвърди шегата.

За разлика от предишни години, когато празничните разговори често включваха политически намеци, този път Тръмп обобщи настроението си с думите: „Мога да правя това цял ден“.