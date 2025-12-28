Белият дом обяви промяна за срещата между Тръмп и Зеленски

Това ще бъде и първата лична среща между двамата от октомври, когато Тръмп отказа да удовлетвори искането на Зеленски за далекобойни ракети "Томахоук"

Срещата между държавния глава на САЩ Доналд Тръмп и Володимир Зеленски във Флорида е преместена с два часа, съобщи Белият дом.



"Актуализиран график: В 13:00 ч. (20:00 ч. българско време - бел.ред.) президентът ще участва в двустранна среща с президента на Украйна", заявиха от администрацията на 47-ия президент на САЩ. Разговорите първоначално бяха насрочени за 15:00 ч. (22:00 ч. българско време).

Доналд Тръмп ще се срещне с украинския си колега Володимир Зеленски във Флорида в неделя за разговори за мирно споразумение, което да сложи край на близо четиригодишната война с Русия. Това се случва, след като министърът на външните работи на Москва Сергей Лавров заяви, че всички европейски войски, разположени в Украйна, ще се превърнат в легитимни цели за руските въоръжени сили, според държавната информационна агенция ТАСС.

Зеленски ще се опита да осигури одобрението на Тръмп за ново предложение за прекратяване на близо четиригодишната война с Русия. 20-точковият план, който се появи след седмици на интензивни преговори между САЩ и Украйна, не е одобрен от Москва.

Това ще бъде и първата лична среща между двамата от октомври, когато президентът на САЩ отказа да удовлетвори искането на Зеленски за далекобойни ракети "Томахоук".

В интервю за Politico, Доналд Тръмп подчерта, че никое от предложенията на Зеленски за уреждане на конфликта в Украйна няма да бъде валидно без неговото одобрение. Той също така похвали шансовете за постигане на споразумение с него.

Както заяви в петък заместник-министърът на външните работи Сергий Рябков, планът на Киев за прекратяване на конфликта се различава значително от този, който се обсъжда с Вашингтон.

В сряда медиите разпространиха документ от 20 точки. Твърди се, че самият Зеленски го е предоставил на журналисти. Ключовите му разпоредби включват:

— отказ за изтегляне на войските, когато Русия беше задължена да го направи;

— гаранции за сигурност, подобни на член 5 от Хартата на НАТО;

— съвместно управление на Запорожката АЕЦ с Вашингтон;

— подписване на споразумение за ненападение с Москва, без то да бъде закрепено в украинското законодателство.

Освен това текстът не съдържа никакви подробности относно статута на руския език, отбелязва агенция РИА Новости.