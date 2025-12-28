Илон Мъск: Брюксел вече не е белгийски

Още по темата: Илон Мъск стана първият човек с богатство над 600 млрд. долара 16.12.2025 18:28

Илон Мъск написа в собствената си социална мрежа Х, че "Брюксел вече не е белгийски", споделяйки пост на влиятелния инфлуенсър и геополитически анализатор Марио Науфал.

The capital city of Belgium is no longer Belgian … https://t.co/z6DsU86wOU — Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2025

Демографското заместване на Брюксел: Отричането вече не е възможно - 3 от 4 деца са от неевропейски произход, написа австралийският предприемач от ливански произход Науфал.

"Официалните данни показват, че близо 3 от 4 деца в Брюксел вече са от неевропейски произход - трансформация с дълбоки социални последици.

Само малка част от непълнолетните в града са от белгийски произход, докато по-голямата част идват извън Европа, преоформяйки бъдещото население в реално време. Това не се случи случайно, а чрез умишлени политически решения, направени от политически елити, които отхвърлиха предупрежденията като „митове“. Събирането на семействата се превърна в основен двигател на масовото заселване, ускорявайки демографските промени далеч отвъд общественото съгласие. Когато една столица достигне точката, в която по-голямата част от населението ѝ вече не споделя исторически, културни или граждански корени, интеграцията се превръща в илюзия. Това, което се случва в Брюксел, не е управление на многообразието, а демографско заместване, водено от политическа инерция и идеологическа слепота. Отказът да се признаят тези числа само задълбочава общественото недоверие и гарантира по-нататъшно социално разцепление".

Повод за твърденията на Мъск и Науфал е информация, представена в сайт, създаден от белгийската партия "Вламс Беланг". В сайта се посочва, че "почти три от четири новородени деца" в белгийската столица са от неевропейски произход. Медиите отбелязват, че данните в сайта не водят пряко към подобен извод. Сайтът е бил създаден от крайнодясната партия преди пет години и обобщава данни за убежището и миграцията в страната. Според "Вламс Беланг" подобен сайт е необходим, защото в страната липсва достатъчно ясна и достъпна информация за миграцията, припомня БТА.

Белгийските медии отбелязват, че Мъск от години взима отношение по въпроса с миграцията и настоява, че левите политици използват имигрантите, за да привличат повече избиратели, зависими от правителствата, а това подкопава демокрацията. Наскоро той написа, че "Европа скоро вече няма да бъде Европа", ако раждаемостта не се повиши и ако не бъде предприето масово връщане на мигранти.