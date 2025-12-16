Илон Мъск стана първият човек с богатство над 600 млрд. долара

Илон Мъск стана първият човек в историята, чийто нетно богатство надхвърли 600 милиарда долара, съобщава списание „Форбс“, позовавайки се на данни от инвеститори и пазарни оценки.

Причината за рязкото увеличение е предложението на компанията „СпейсЕкс“ за търгово инвеститорско участие, оценяващо фирмата на около 800 милиарда долара – двойно повече спрямо август, когато компанията се оценяваше на около 400 милиарда. Мъск притежава около 42% от „СпейсЕкс“, което увеличава стойността на неговия дял с приблизително 168 милиарда долара.

В резултат нетното състояние на Мъск се оценява на около 677 милиарда долара – първият случай, когато индивидуално богатство преминава границата от 600 милиарда долара и надминава прага от 500 милиарда, който никой не беше достигал досега.

Очаква се първично публично предлагане на „СпейсЕкс“ през 2026 г., което може да оцени компанията на около 1,5 трилиона долара. Най-ценният актив на Мъск остава делът му в „СпейсЕкс“ – приблизително 336 милиарда долара, следван от около 12% собственост в „Тесла“, оценявани на около 197 милиарда долара, без включване на опции за акции от възнаградителния пакет за 2018 г., оценяван на 69 милиарда.

Мъск е и мажоритарен собственик на „ексЕйАй холдингс“ (xAI Holdings), създадена след сливането на стартъпа за изкуствен интелект xAI със социалната мрежа „Екс“ (X, бивш Twitter). Той притежава около 53% от компанията, чиято стойност е около 113 милиарда долара, като се обсъжда ново финансиране на по-висока оценка.

„Форбс“ отбелязва, че преминаването на прага от 600 милиарда долара е следващ етап в бурния растеж на богатството на Мъск, което през март 2020 г. е било около 25 милиарда, а през януари 2021 г. той става най-богатият човек в света. За момента той води пред втория в класацията – Лари Пейдж, чийто актив се оценява на около 252 милиарда долара.