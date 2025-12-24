Кейт Уинслет: Силата да останеш вярна на себе си

Кейт Уинслет е изградила кариерата си, играейки силни, уверени и прямолинейни жени: Лий Милър, Маре Шийхан, Роуз Дюит Бюкейтър, Клемънтайн Кручински. Резюмето ѝ е обсипано с престижни отличия (Оскар за най-добра актриса за „Четецът“ от 2008 г., две награди „Еми“ за ролите ѝ на едноименните героини в сериала на HBO „Мер от Ийсттаун“ през 2021 г. и „Милдред Пиърс“ през 2011 г., както и куп БАФТА награди, спечелени в рамките на 27 години) и с общи приходи от боксофиса, възлизащи на милиарди (работата с Джеймс Камерън по „Титаник“ и няколко продължения на „Аватар“ със сигурност допринася за това), пише Newsweek.

Родена в Рединг, Англия, Уинслет умело преминава между мащабни продукции с огромни бюджети и по-малки, независими филми. Филмографията ѝ е пълна с престижни екранизации по литературни произведения -„Разум и чувства“ (1995), „Революционен път“ (2008), „Четецът“, за да споменем само няколко - както и със смели, оригинални проекти като романтичната драма за загубата на памет „Блясъкът на чистия ум“ от 2004 г. и първия филм, в който се появява - криминалната история по действителен случай „Небесни създания“ (1994).

На живо 50-годишната звезда излъчва пълно самообладание. В разговор с главния редактор на Newsweek Дженифър Х. Кънингам в глобалната централа на списанието в Ню Йорк, Уинслет се държи с онази вътрешна стабилност, която идва с опита. Когато говори за живота си под прожекторите и за вниманието, което той ѝ е донесъл, тя описва пътя си като „трудно извоюван“. Попитана как е съчетавала тази висока кариера с ролята си на майка на три деца, актрисата бърза да признае, че е имала рядка форма на привилегия.

„Честно казано, не мисля, че е било по-различно за мен в сравнение с всяка друга работеща майка извън филмовата индустрия, а в много отношения вероятно дори е било по-лесно, защото винаги съм можела да си позволявам дълги периоди почивка“, обяснява Уинслет. „Затова изпитвам огромно уважение към работещите жени навсякъде.“

Днес Уинслет се предизвиква с празничната семейна драма „Сбогом, Джун“ - нейния режисьорски дебют, който тя също така продуцира. Филмът, наличен в Netflix, се фокусира върху разпокъсано британско семейство, което се събира отново, за да подкрепи своята майка (в ролята Хелън Мирън) в последните ѝ дни. Попитана какъв съвет би дала на прохождащи жени-режисьори, след като вече е застанала на режисьорския стол, Уинслет се връща към собственото си начало.

„Бих им казала това, което казвах и на себе си - че няма от какво да се страхуват. Имате същото право да бъдете на тези позиции. Трябва да настоявате, да създавате възможности там, където усещате, че липсват, и да преследвате мечтата си“, казва тя.

Тя продължава: „Аз просто исках да играя. Исках да се преструвам, че съм други хора. Никога не съм мислела, че ще правя филми. Надявах се един ден да имам късмета да изляза на сцена. И понякога тази вяра в самия себе си е по-важна от всичко останало - особено в свят, в който е трудно и има хора, които искат да те съборят, и ще чуваш негативни коментари. По някакъв начин да заглушиш този шум и да се държиш за онова едно нещо, в което вярваш и за което знаеш, че имаш пълното право да правиш - това понякога е най-важното, което те превежда напред.“

Как семейството на Кейт Уинслет помага да се роди „Сбогом, Джун“

„Сбогом, Джун“ дава на Уинслет възможност да преплете личното и професионалното. Продукцията не само бележи първата ѝ работа като режисьор, но и сценарния дебют на най-големия ѝ син - 22-годишния Джо Андерс. Сценарият произлиза от задача във филмовото училище, в която Андерс черпи от преживяването си да загуби баба си - майката на Уинслет - когато е бил на 13 години. Макар семейството във филма да е изцяло измислено - и изиграно от впечатляващ актьорски състав, включващ Тони Колет, Андреа Райзбъроу, Тимъти Спол и Джони Флин, наред с Уинслет и Мирън - емоционалната истина звучи силно и ясно.

Това е изключително наблюдателен текст, особено като се има предвид, че е написан от толкова млад човек, който тепърва започва пътя си. Талантът на Андерс към сценарното писане не е изненадващ, тъй като и двамата му родители са разказвачи - баща му е вторият съпруг на Уинслет, режисьорът Сам Мендес. Независимо от възрастта на автора, материалът отеква у всеки, който е прекарвал дълги часове до леглото на любим човек в болнична стая, хранейки се с автомати за закуски и улавяйки кратки моменти сън на твърди столове.

„Когато синът ми ми подаде този красив сценарий, който беше написал, просто си помислих: трябва да го направя, трябва“, казва тя. „Не исках да го пусна, не исках да го давам на някой друг, а и исках той да остане част от проекта.“

Уинслет признава, че преди това не е обмисляла сериозно режисурата, тъй като е била предпазлива към мащаба на ангажимента - от разработката и предпродукцията до постпродукцията - който би нарушил внимателно поддържания от нея баланс между работа и семейство. Но възможността се оказва неустоима: да работи със сина си, да води история, с която и двамата имат лична връзка, и да му осигури подкрепящ и приобщаващ първи опит като сценарист.

И все пак това не е първото сътрудничество между майка и син. Андерс играе заедно с Уинслет и полусестра си Миа Трийпълтън в телевизионния филм „Аз съм Рут“ (2022), за който Уинслет печели две награди БАФТА през 2023 г.

Трийпълтън също започва да оставя своя отпечатък в Холивуд. 25-годишната дъщеря на Уинслет от първия ѝ брак с художника и режисьор Джим Трийпълтън участва заедно с Бенисио дел Торо в приключенския филм на Уес Андерсън „Финикийската схема“ (2025). Явно екранният талант е в гените, но остава да се види дали най-малкото дете на Уинслет - 12-годишният Беър Блейз Уинслет, син от настоящия ѝ съпруг Едуард Абел Смит - ще поеме по семейния път.

Уинслет за наратива след успеха на „Титаник“

Играта на Уинслет в „Сбогом, Джун“ е типично солидна - напълно подходяща за героинята ѝ Джулия, втората по възраст и най-конвенционално успешна от четиримата пълнолетни братя и сестри. Но работата ѝ зад камерата е още по-значима.

Макар филмът да е с умерен мащаб, Уинслет като режисьор намира място за фини, въздействащи решения - например кадър от гледната точка на героинята на Мирън, който дава на зрителя усещане колко натрапчиво може да бъде присъствието на близките, дори когато искат да помогнат. Филм за умираща майка малко преди Коледа звучи рисковано сантиментално, но Уинслет успява да задържи тона елегантен и сдържан, а тя, Андерс и актьорският състав достигат до горчиво-сладка катарзисна развръзка.

Каквато и да е вашата толерантност към нежни семейни драми, филмът разкрива нова дълбочина в таланта на една утвърдена актриса и бележи свеж етап в и без това впечатляващата ѝ кариера. Разбира се, професионалният път на Уинслет не е бил лишен от трудности - особено що се отнася до безмилостния фокус на славата.

Понякога тя е била осмивана за външния си вид, но не се колебае да посочи като проблем изкривените стандарти за красота и тегло.

„Чувствах се изключително разголена и уязвима“, споделя Уинслет, връщайки се към критиките и вниманието към тялото ѝ, особено след всепроникващия успех на „Титаник“. Коментарите за фигурата ѝ се превръщат в постоянен елемент от медийните профили, да не говорим за таблоидите и червения килим.

„Степента на засрамване заради тялото ми беше напълно извън границите и сто процента недопустима. Ако това се беше случило днес, мисля, че хората щяха направо да заведат дела“, казва тя.

Само миг по-късно изражението ѝ преминава в онази знаеща усмивка, която идва с времето и увереността. „Гордея се, че съм преживяла всичко това“, казва тя. „И се чувствам изключително благословена, че в тази 50-а година от живота си получих възможността за първи път да режисирам филм.“

В етап от живота, когато предложенията за работа за някои актриси започват да намаляват, Уинслет усъвършенства нови умения и поема по-голям творчески контрол. Тя започва да продуцира проекти едва през 2020-те години - с „Мер от Ийсттаун“ (2021), високо оценения минисериал, който тя изпълнително продуцира и в който играе полицейски детектив и скърбяща майка с прочутия си автентичен делко акцент. Първият ѝ пълнометражен филм като продуцент е „Лий“ (2024), в който Уинслет влиза в ролята на военния фотограф от Втората световна война Лий Милър - проект, реализиран благодарение на нейната решителност въпреки дългогодишното развитие и трудното финансиране.

„Не можех да повярвам, че историята ѝ никога не е била разказвана“, казва Уинслет. „Като жена за нея е било почти невъзможно да стигне до фронтовата линия, но тя непрекъснато е пробивала бюрокрацията и е правила всичко възможно, за да бъде там, редом с мъжете. Беше изключителна.“

От „Сбогом, Джун“ до „Аватар“ - Уинслет може всичко

Сега, в рамките на един и същи месец, Уинслет участва в два филма, които улавят полюсите на съвременното киноизживяване - стрийминг заглавия за домашния екран и блокбъстъри, които изискват голямо платно. Топлата, актьорски ориентирана драма „Сбогом, Джун“ е идеална за гледане у дома в Netflix по време на празниците, след прожекциите си в избрани кина.

А от другата страна е „Аватар: Огън и пепел“, където Уинслет е част от синия актьорски ансамбъл. След като се присъедини към поредицата с „Аватар: Пътят на водата“ (2022), тя се завръща като Ронал - свирепа воин и партньорка на вожда на воден клан.

С оглед на потапящите 3D ефекти и боксофис успеха на първите два филма, „Огън и пепел“ почти сигурно ще бъде най-голямото кинематографично събитие на 2025 г. - с извинение към Глинда и Елфаба от „Злосторница: Завинаги“. В епохата на стрийминг, безкрайно скролване и съмнителни AI продукции, многосерийната екологична научнофантастична алегория на Камерън остава едно от малкото филмови явления, които все още карат хората да вдигнат поглед от телефоните си и да излязат от домовете си.

И сякаш разликата в мащаба и стила между тези два филма не е достатъчно впечатляваща, те достигат до публиката само с дни разлика. Това е постижение, което малцина актьори - или актьори-режисьори - успяват да постигнат. Но Уинслет приема всичко с лекота.

„Една моя приятелка ми писа онзи ден - тя е на 60 - и ми каза: ‘Трябва да ми се обадиш, имам нужда да ме окуражиш. Чувствам се толкова невидима.’ А аз ѝ казах: ‘Добре, спираш с това веднага. Трябва да си обещаеш, че никога повече няма да го казваш,’“ разказва Уинслет. „Мисля, че жените стават по-интересни с възрастта. По-извисени сме, имаме толкова повече житейски опит. Навърших 50 тази година - чувството е прекрасно - и с нетърпение очаквам каквото и да предстои.“