Никита Михалков събра цялата рода на 80-ата си годишнина

Четирите му деца, 13 внуци, 3 правнучета и брат му Андрей Кончаловски бяха сред празнуващите

Колеги от киното го нарекоха “изключителен”, “велик” и “гениален”

Известният руски режисьор и актьор Никита Михалков не се появява често на обществени места през последните години поради здравословни проблеми, но в края на октомври 2025 г. отпразнува шумно 80-ия си рожден ден в присъствието на цялото си голямо семейство, много приятели и колеги. Присъстваха съпругата му Татяна Михалкова, която пусна снимки в социалните мрежи, трите им деца - Анна, Надежда и Артьом, както и синът му Степан от първия му брак с актрисата Анастасия Вертинская. Всички те бяха придружени от половинките и децата си - общо 13 внуци и 3 правнучета на юбиляря. Скъп гост бе братът на Никита Михалков - 88-годишният режисьор Андрей Кончаловски, който дойде с доста по-младата си съпруга Юлия Висоцкая, пета поред.

Президентът на Руската федерация Владимир Путин поздрави Никита Михалков за приноса му за развитието на руското кино и култура и му връчи най-високия орден на страната - “Свети Андрей Първозвани”. Всъщност тържествата бяха три - в театър “Мастерская 12” на Никита Михалков и в два от супер луксозните московски ресторанти на “руския цар на кухнята”, бизнесмен и тв водещ Аркадий Новиков. Между другото, през 2008 г. Новиков купи вилата на Джани Версаче на езерото Комо в Италия за 35 млн. долара. Той е личен приятел на президента Владимир Путин. Същия ден - 21 октомври, по националните телевизионни канали бяха излъчени филми на Никита Михалков, а приятели го поздравиха в социалните мрежи, наричайки го “изключителен”, “велик” и “гениален”, и припомниха върха в кариерата му на режисьор - получаването на “Оскар” за най-добър чуждестранен филм за “Изпепелени от слънцето” през 1995 г.

Никита Михалков и Андрей Кончаловски - двама братя гениални творци.

“Никита Сергеевич, струва ми се, е режисьор на собствената си съдба. Много е трудно и само малцина могат да го постигнат. В нашето семейство всеки е потопен в творчество. Историята на семейството е като историята на страната”, казва племенникът му Егор Кончаловски, режисьор като баща си Андрей.

Никита Михалков е роден в семейството на детския писател Сергей Михалков, който е автор на текста на двата химна на СССР (от 1944 и от 1990 г.), както и на химна на Русия. Майка му Наталия Кончаловска е поетеса и преводачка. Брат му Андрей приема като псевдоним моминското име на майка си. Династията Кончаловски-Михалкови е имала връзки с руските царе още от 16-и век. Корените на рода на майката Наталия могат да се проследят назад до времето на Иван Грозни. Бащата Сергей също е от древен дворянски род.

Винаги в добри отношения с властта, фамилията се радва на близост и с днешните управляващи Русия. Никита Михалков снима през 2007 г. документален филм, посветен на 55-годишнината на Владимир Путин, озаглавен “55”. През същата година той пише открито писмо, с което моли Путин да остане президент за трети мандат. А изказването му на пресконференция през 2008 г.: “Благодаря на Бога за Путин и уважавам Елцин за две неща, които той направи през живота си. Първото, че сложи партийната си книжка на масата. Второто, че доведе Путин на власт”, е пример за очевидно ласкателство.

Цялата фамилия по време на юбилея.

Михалков има забрана от Службата за безопасност на Украйна да влиза в страната още от 2015 г. Неговият канал “Бесогон ТV” (наречен така на раннохристиянския светец Никита Бесогон, гонител на бесовете) от години излъчва видеа, в които режисьорът служи за рупор на прокремълската политика. Той се обявява за международно признаване на Донецката и Луганската народни републики и подкрепя руското нахлуване в Украйна през 2022 г. Казват, че лично Владимир Путин следял някои от предаванията.

В “Бесогон” Михалков говори не само за политика. Той развива и различни конспиративни теории, включително тази, че с ваксинацията срещу коронавируса Бил Гейтс иска да чипира хората на планетата, а крайната цел е да се намали броят на човечеството. За доказателство показва патентен номер WO/2020/060606, регистриран от компанията Microsoft Technology Licensing, който е подобен на “числото на Звяра” от Библията. Каналът му “Бесогон” е блокиран в Ютюб.

Руският президент Владимир Путин награди Никита Михалков с най-високия орден на страната - “Свети Андрей Първозвани”.

Освен човек на изкуството, Михалков е и нелош бизнесмен. През 2007 г. той влиза в борда на руската банка “Възраждане”. Притежава акции в софтуерни фирми и завод за обработка на диаманти, в предприятие за дървесина и мебели. Има и винарски бизнес в Тоскана. И все пак остава преди всичко знаменит актьор и режисьор. Той започва да се снима в киното още от 14-годишен. Филмът, който го прави известен, е “Аз крача из Москва”, където актьорът изпълнява и станалата популярна песен. Той прави запомнящи се роли в „“Сибириада”, “Гара за двама”, “Жесток романс”. Режисьорският му дебют е през 1974 г. със “Свой сред чужди, чужд сред свои”. Голям успех са “Незавършена пиеса за механично пиано”, “Робиня на любовта”, “Пет вечери”, “Няколко дни от живота на Обломов”, “Очи чорние”, “Изпепелени от слънцето”, “Сибирският бръснар”. В някои от филмите е едновременно и режисьор, и актьор.

“Той притежава мощна енергия, която влияе на всеки, който се докосне до него - казва режисьорът Карен Шахназаров, генерален директор на “Мосфилм”. - Ако няколко души влязат в една стая, всички ще погледнат Никита, а той има това отношение още от младостта си. Той е истински страстен човек. Има феноменална работна етика. Интересува се от милион неща. Той не се страхува да поеме много задачи и ги довежда до край... Неговите филми са влезли в историята на киното. По тях се учат.”