Бате Енчо: Пенсионирах се и вдигнах сватба

Актьорът сключи брак с колежката си Лилия Мострова, с която са заедно от 35 години

Последните дни интернет гърми от новината за сватбата на Бате Енчо, която се е състояла още на 1 май, но актьорът едва сега сподели, че е официализирал връзката с колежката си Лилия Мострова. Двамата са заедно от 35 години и отглеждат три дъщери и две внучета. Категорично споделят мнението, че тайната на дългото им съвместно съжителство е в умението да приемаш човека до теб такъв, какъвто е.

Енчо Данаилов е популярен български актьор и телевизионен водещ, известен повече като Бате Енчо от детското телевизионно предаване “Кой е по-по-най”, което води дълги години. Признава, че да сключи брак със своята избраница е негово старо обещание. “Винаги казвах, че когато се пенсионираме, ще се оженим. Предложих є, защото 35 години ме търпи такъв, какъвто съм. Това друга жена не би го направила - пере ме, глади, готви, работи, роди ми деца, винаги държи да съм добре. Как да не се оженя за нея?”, коментира актьорът новото си семейното положение със старата си изгора.

Водещият предлага брак на любимата си Лили на Св. Валентин в Малта. Пътуват с децата от школата на Бате Енчо, които участват в различни концерти в страната. В първия свободен момент актьорът завежда своята половинка на моста Сейнт Джулиън - от двете му страни пише “любов”.

Изведнъж Енчо пада на колене, вдига кутийка, в която има пръстен, и предлага на Лили да стане негова съпруга. Официалното тържество се случва на 1 май. Кумуват продуцентът и бивш водещ Къци Вапцаров, понастоящем предимно режисьор, и жена му Маги. Те са не само семейни приятели на младоженците. “Къци Вапцаров е човекът, който направи Енчо Данаилов Бате Енчо и превърна името ми в запазена марка”, изтъква актьорът.

Енчо и съпругата му Лилия заедно с техните кумове Къци Вапцаров и Маги.

Снимки: Стефан Василев

Той и Лили се запознават в НАТФИЗ, но любовта им избуява, когато след дипломирането си постъпват в кукления театър в Пловдив. Енчо и Лили имат по една дъщеря от предишен брак и една обща. Ева Данаилова е актриса и режисьорка, участва във филма “Вина”. Ваяна Данаилова е пиар специалист и мениджър на събития. Третата е Дорис Капон, която се занимава с изложби, криейтив дизайн и живее в Пловдив. От нея Енчо и Лили имат две внучета.

Като всяко семейство и те двамата имат своите спорове и разногласия, но обикновено са свързани с дребни битовизми. Актьорът е категоричен, че съпругата му няма никакви недостатъци, но себе си определя като по-кофти човек, защото е “разсеян и въздухар”. Често Лили му се кара, че не затваря вратите след себе си, но сериозни разправии не са имали.

“Старая се да бъда изпълнителен и съм оставил тя да командва парада. Жена ми е шефката, аз съм мъж под чехъл и изпълнявам всичко, което ми наредят”, с усмивка коментира актьорът.

В момента Енчо преподава театър в Националния дворец на децата. Неговата цел обаче не е да ги направи артисти, а да извади всичките хубави качества на малчуганите- техника на говор, правоговор, език на тялото... Убеден е, че това ще им помогне за в бъдеще, каквито и да реша да станат, защото поне ще могат правилно да се изразяват. “С хлапетата си говорим не само за изкуство. Да ги чуете само как приказват за политиката. Това са деца с отношение.

Незнам за поколението Z, но поколението Yе градивно. Много са умни, интелигентни, имат собствено мнение и творческо мислене, което страшно ме радва”, разказва с гордост Данаилов.

Като водещ на предаването “Кой е по-по-най” дълги години Бате Енчо открива чаровни хлапета, които завладяват зрителите с различни таланти. Затова голямата му болка е, че днешната телевизия не предлага достатъчно поле за изява на децата. Няма ги шоупраграмите, образователните предавания и филмите за деца. “Телевизията е длъжник на съвременните хлапета. Не им предлага нищо, с което да привлече вниманието им, а после им се сърдим, че са като залепени за телефоните.

Сега масово искат да стават инфруенсъри, защото си мислят че е готино и модерно, но много от тях не могат да си кажат трите имена”, възмущава се Данаилов.

Енчо съветва родителите вместо да се чудят какво да правят със свободното време на малчуганите, да ги записват на различни извънкласните дейности. И дава за пример Националния дворец на децата, където освен него преподават и други изключителни професионалисти. Тук има школа по дърворезба, етнография, източни бойни изкуства, три школи по театър, два фолклорни ансамбъла, много вокални групи.

Възпитаниците на Бате Енчо са носители на всякакви български и международни награди. Макар, че актьорът не е привърженик на състезателния принцип. За него по-важно е самото участие и усилията, които децата полагат. “Аз като имам толкова много награди, та какво? Те не ми носят нито по-висока пенсия, нито някакъв престиж. За какво са ми всичките тези статуетки, освен да троша орехи с тях”, шегува се комикът.

Друга негова болка е, че прекалено много организации уж се занимават с помощ за деца, а пък хората начело и вътре в тези фондации нямат никакъв досег с подрастващите. Енчо е убеден, че всяко дете от 4 до14 години е личност, със своите емоции, мисли, мечти и надежди за реализация. “За жалост всички се интересуват само дали са нахранени и облечени. А какво ги вълнува и притеснява никой не обръща внимание. Има нещо сбъркано в цялата политика за децата”, възмущава се актьорът.

Но въпреки всички трудности, въпреки пренебрежителното отношение на политиците и ниската заинтересованост на телевизионните продуценти към децата, Бате Енчо е убеден, че в момента расте едно ново, различно интелигентно и много будно поколение. Той вярва, че днешните малчугани ще успеят да изградят успешни кариери като лекари, певци, артисти и страната ни след време ще се гордее с техните постижения.