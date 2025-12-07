Николина Чакърдъкова: Политиците имат нужда от малко кьотек

Певицата подготвя грандиозен спектакъл през февруари в “Арена София”

Никулден е специален празник в дома на една от най-обичаните народни певици Николина Чакърдъкова. Всяка година на 6 декември тя посреща имения си ден в компанията на своите близките и приятели, а на масата, както повелява обичаят, задължително присъства вкусна риба. Изпълнителката е кръстена на баба си по майчина линия, а сега името е наследено и от най-голямата внучка на изпълнителката, затова празникът е двоен.

Пиринският славей, както я наричат най-верните й почитатели, разказва, че в приготвянето на трапезата за Никулден се включва цялото голямо семейство. Всеки помага с каквото може. Самата Николина през повечето време е заета да приема поздрави от почитатели, роднини и приятели. “На този ден телефонът ми пуши от обаждания. Не спира да звъни до късните часове на вечерта. Приятно и зареждащо е да чувам пожеланията на толкова много хора”, разказва певицата.

Чакърдъкова не държи на подаръците. За нея е важно вниманието и отделеното време. С нейните близки са си обещали, че където и да пътуват и колкото и да са ангажирани, на големите християнски празници винаги да се събират заедно. “Едно виждане, един живота. За мен най-големият подарък е присъствието на децата и внуците ми, с които винаги си изкарваме страхотно”, обяснява Николина.

Мария - дъщерята на Николина Чакърдъкова уверено следва пътя на своята майка.

Не веднъж и два пъти певицата усеща закрилата и покровителството на св. Николай Чудотворец. През живота си тя преминава през много големи препятства и тежки диагнози, но за щастие успява да ги преодолее. Именно в такива моменти, когато й е най-трудно, Николина вярва, че всичко ще отмине, защото някой я пази. “След всичките тези мигове на отчаяние, аз все пак се чувствам здрава, щастлива и в кондиция. Усещам, че мога света да обърна от идеи, работа и щастие”, споделя тя.

Изпълнителката е убедена, че изпитанията я правят още по-силна и вярва, че е родена с мисия - да популяризира красивите народни песни. Николина Чакърдъкова е институция във фолклора. Тя е сред най-големите посланици на българското и българщината! “Трябва да бъдем идентични, въпреки че се приобщаваме към голямото европейско семейство. Без идентичност, сме като дърво без корен. Лично аз не искам да съм в общото меле с всички, в общия кюп. Искам да се откроявам с красивите неща, които имаме в нашата страна”, категорична е народната певица.

За нейно голямо съжаление обаче, наблюдава все по-често, че българите се прекланят и почитат чужди празници и традиции. Тя вярва, че всичко е въпрос на възпитание и ролята на родителите тук е много важна. Николина смята, че не бива да се забранява на децата празнуват Хелоуйн, например, но първо да уважаваме и да помним българското. “Трябва да знаем, кой е допринесъл за това да ни има днес като народ - мирни, свободни и щастливи”, казва Чакърдъкова.

Нейното семейство се опитва по всякакъв начин да опазва и да предава традициите. Затова е купила народни носии на всичките си пет внучета и на Коледа техният дядо им прави геги, украсени с чимшир, гевречата и пуканки. Децата обикалят по къщите на близки и приятели, пеят и наричат за здраве и благодат. “В нашия малък град Гоце Делчев тази традиция е жива. С всяка следваща година коледарчета стават все повече”, хвали се изпълнителката.

След като години наред посвещава основна част от времето си на своята професия, днес Николина е наясно, че освен работа има и друг живот - щастието да се радва на петте си внучета. Признава, че всяко от тях й носи радост и нов живот. Децата й дават сила, енергия, смисъл и стимул да живее, да се радва и да цени живота. “В момента тяло, дух и съзнание вибрират на една честота и съм в хармония със себе си. Затова казвам, че аз съм най-богатия духовно човек. Щастлива съм. Остава само да сме здрави”, казва народната певица.

Нейната енергията на сцената е легендарна. Толкова огън има в Николина, че сякаш музиката и песните извират от душата й. В началото на кариерата си тя изнася по два-три концерта на ден, но не усеща умора. Смята, че това е закодирано в кръвта й - още от малка е възпитана на труд. Докато нейните приятели си почиват на морето, тя копае с родителите си тютюн. “Научих се не просто на труд, а на трудолюбие. И когато работата ти съвпада с твоето хоби и с най-голямата ти страст, това е невероятно щастие. На мен един живот няма да ми стигне да реализирам всичките идеи, които ми ражда главата”, ентусиазирано коментира Чакърдъкова.

Изпълнителката е голям родолюбец и много я боли, че политиците, по думите й, сломиха общия български дух и ни накараха да оцеляваме поединично. Певицата се възмущава от безразличието на нашите държавници към обикновените хора, но е убедена, че и самият народ има вина за не леката си съдбата. “Управниците изгубиха представа какво се случва с хората и си живеят в техен си свят. Но народът пък не им показва, че това не е правилно. Не поставяме под въпрос дали е морално, честно, справедливо тяхното поведение. Вече го приемаме за нещо нормално. Тук в нашия край сме малко по-люти бунтари и мисля, че не може само со кротце и со благо, вече трябва и со малко кьотек. Какво още трябва да ни се случи като общество, за да се събудим”, негодува Чакърдъкова.

На 7 февруари в “Арена София” тя лично ще се опита, чрез своите изпълнения, да събуди всички човешки чувства - радост, мъка, тъга и веселие. Певицата подготвя феноменален спектакъл, в който ще има пет сцени, за да може да скъси дистанцията и да вижда публиката очи в очи. “Искам всичките 10-15 000 човека, които ще дойдат, да се почувстват като мой гости - все едно са в хола ми у дома”, въодушевено обяснява Николина. Тя разкрива и големите изненади, сред които е участието на 30 крехки балерини, симфоничен оркестър и разбира се много танцьори. “Това ще бъде апогеят в моето творчество, да съберем цялата топлина у хората и да си спомним, че сме човеци”, завършва с усмивка Чакърдъкова.