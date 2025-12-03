Съпругата на Брус Уилис с нова информация за състоянието му

Ема Хеминг Уилис сподели актуална информация за здравословното състояние на съпруга си, актьора Брус Уилис, след диагнозата му фронтотемпорална деменция, съобщава списание PEOPLE.

В интервю за предаването Today 47-годишната Ема заяви, че въпросът е труден, но Брус „се справя добре“ въпреки болестта.

„Той е заобиколен от любов и грижа и се справя много добре с това безмилостно заболяване“, добави тя.

Изявлението идва ден след като Ема бе удостоена с наградата Tom Hanks Caregiver Champion на гала събитието Hidden Heroes във Вашингтон за приноса ѝ в подкрепа на всички грижещи се за болни близки.

Ема, автор на книгата The Unexpected Journey: Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path, говори открито за предизвикателствата пред Брус, който беше диагностициран през февруари 2023 г. и се оттегли от актьорството през 2022 г. след първоначална диагноза афазия.

„Не мисля, че някога се е фиксирал върху това кой е и какво е постигнал. Винаги просто се е наслаждавал на това да бъде актьор и да забавлява хората. Това му беше страст“, сподели Ема.

Въпреки трудностите, пред които семейството е изправено, Ема подчертава, че все още има радостни моменти.

„Просто да съм с него – това е радостта. Животът ни е много прост и в това има щастие“, каза тя.

Ема добави, че за семействата на хора с деменция празниците могат да бъдат трудни, но е важно да се създават нови спомени, запазвайки старите традиции.

„Деменцията е трудна, но в нея все още има радост. Все още се смеем. Просто изглежда по различен начин“, завърши тя.