Васил Драганов: Загубих едно прекрасно семейство

Културата е захвърлена в ъгъла за сметка на полицаите и фаянсаджиите, възмущава се актьорът

Силно очарователен, нетърпимо смешен и безкрайно талантлив, актьорът на Народния театър “Иван Вазов” Васил Драганов чукна 50 години. На 6 ноември екранният Радко Чеканов отпразнува половин вековния си юбилей, а “международните тържества”, както той се шегува, продължиха цели 3 дни. Макар половината му живот вече да е минало, актьорът не се страхува от остаряването и си поставя за цел да радва близките и феновете си още половин век.

Дори в най-пиперливите комедийни скечове Васил Драганов излъчва някакъв финес и благородство, характерни за професора му по актьорско майсторство в Нов български университет, незабравимия Илия Добрев. “Той беше финяга, със страхотно чувство за хумор, емоционален, любящ - човек от старата школа, каквито почти няма вече. Благодарен съм, че се срещнах с него: той не просто е мой учител, а мой гуру. Винаги ще е в сърцето ми”, казва комикът.

От тази година Васко също е преподавател. Той учи на актьорско майсторство студентите в колежа “Любен Гройс”, където има собствен клас и това го прави безумно щастлив. Признава, че учениците му го карат да се чувства още по-млад и по-безотговорен, в хубавия смисъл на думата. Самият той определя себе си като човек, който не се взема много на сериозно и това също му помага да остане с млад дух.

50-годишният юбилей е време за равносметка и за нови цели. Връщайки лентата назад, Васил Драганов признава, че е доволен от живота си, които хем е щедър към него, хем от време на време го шамаросва. Благодарение на актьорския си талант, той успява да се развие професионално, печели любовта на хората, които го приемат като момче от народа и днес с удоволствие отива на работа. “Аз съм един щастлив и успял човек”, с гордост казва комикът.

Най-тежкия удар Драганов понася преди две години, когато съпругата му признава, че има друг мъж в живота си. Васко и Андреа са женени в продължение на 18 години, но пленителната блондинка се залюбва в собственик на ресторант и това принуждава актьорът да подаде молба за развод. “Загубих едно прекрасно семейство и това много ми липсва”, с болка споделя Васил. За щастие съдът решава двете им деца да останат при него и именно дъщеря му Любов и синът му Давид помагат на Васко да преодолее болката от раздялата. “Децата са най-силната мотивация човек да продължи. Те бяха до мен и буквално ме измъкнаха и ме накараха да се почувствам отново жив”, допълва Драганов.

Макар в момента да няма жена до себе си, чаровният блондин не се чувства самотен. Той разсъждава философски върху ситуацията, в която се намира. “Живеем във времена, когато бракът като институция не е на почит. Световния ред ни кара да сме все по-разведени и разделени, да станем една планета пълна със самотници. За мен това е световна политика за контрол. Семейството е ценност, едно общо, и те прави по-силен. Когато хората са разделени, са по-слаби и лесно контролируеми”, смята актьорът.

Но Васко вече е преодолял трудния период от изневярата и има нужда отново да обича и да бъде обичан. Като голям романтик, той се надява скоро да намери умно момиче, с което да общува на по-интелектуално равнище, а не на чисто битово. Копнее да срещне чаровна, красива жена, художничка по възможност, която да има свой деца. “Мъжете се страхуват от такъв тип жени, защото по-простичките подлежат по-лесно на контрол и манипулации, а умните отстояват своите позиции. Мечтая си заедно да рисуваме и да пием червено вино по цели нощи”, казва с усмивка актьорът.

Именно рисуването е неговият начин да избяга от натовареното ежедневие и да се освободи от натрупаните негативни емоции. Изобразява предимно абстрактни неща, в които излива душата си. Всъщност хората, които го познават по-отблизо знаят, че Васко не може да си почива и дори когато е на вилата си край морето постоянно е ангажиран. “Невротик съм и непрекъснато трябва да върша нещо. Но морето, дори само с въздуха си, ме отпуска”, признава блондинът.

Днес, вече известен артистът е наясно, че хрисимата му и сговорчива физиономия донякъде го обрича на еднотипни роли - на добродушния усмихнат глупчо, какъвто е Радко от сериала “Столичани в повече” или някой от типажите в шоуто “Комиците”. Актьорът се възмущава, че у нас режисьорите с нестандартно мислене, които да видят възможностите отвъд клишето, са малцина. Затова Васко планира догодина да запише “Режисура” и да сътвори филм, в който да промени нещата и най-накрая да влезе в ролята на Лошия.

Драганов се справя отлично като радиоводещ, герой във филми и комик в телевизионни скечове, но театралната сцена си е проправила най-широк път в сърцето му. Затова днес той се изявява главно в театъра. Възмущава се от всичко, което залива екрана и е убеден, че риалити форматите са част от политиката на световния ред за манипулация на хората. “Имаше лятото една черна пантера, която изскачаше от всеки телевизор, а в същото време народа не разсъждава върху важните неща. В провинцията мои колеги получават по 800 лева заплата. Така направиха, че професии като фаянсаджийте са изцяло в сивата икономика. На тях им се плаща на ръка и изкарват по 10-15 000 на месец. Тихомълком си прибират паричките, а тези които работят на светло, им се облага всяка стотинка. Културата и образованието са хвърлени в ъгъла за сметка на плочкаджии, полицаи и други такива”, възмущава се актьорът.

В момента, със своите студенти, Драганов работи върху поетичен спектакъл по стихове на Христо Смирненски.

Признава, че публиката е възхитена и гладна за такова нещо. “Дълги години бяхме забили в халтурата. Като общество имаме нужда от по-сериозни неща, повече вглъбяване и разсъждаване. Заедно да се обединим като народ. Сега умишлено ни разделят и все по-трудно можем да се противопоставим на жестоката действителност, която ни залива”, убеден е Васил Драганов.