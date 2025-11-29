Животът на Даниел Бачорски е по-интересен от риалити

Бизнесменът от “Игра на предатели” остави да спечелят добрите

Има още трима братя и сестра, правят семейно шоу онлайн

Името на Даниел Бачорски отдавна се върти из публичното пространство, но нашумя особено през последните месеци, когато стана участник в стратегическото риалити “Трейтърс: Игра на предатели”, излъчвано по бТВ, и най-вече около финала на предаването.

Това съвсем не е началото на телевизионната кариера на бизнесмена инфлуенсър. Той участва в два епизода на “Шеф под прикритие” в третия и четвъртия му сезон, в “Хелс китчън 7”, “Муха в супата”, “Фермата”, “Семейни войни” и в собственото му онлайн риалити “Бачорски и Златната ябълка”.

На финала на “Игра на предатели” на 25 ноември Бачорски сам се разкри като последния оцелял “предател”, за да може останалите до края на шоуто четирима “праведни” - Дани Петканов, Глория Петкова, Ева Веселинова и Георги Коджабашев - да си поделят печалбата от 108 900 лв. По този повод една от участничките го нарече “най-праведния предател”. Бачорски призна в студиото на “Преди обед”, че целта му не е била да вземе парите, дори не е вярвал, че ще остане повече от 2-3 дни в шоуто, затова си взел малко дрехи. Призна също, че е излъгал само два пъти по време на цялото предаване, в което “праведните” трябваше да разобличат “предателите”. “С правилното поведение човек се справя и без лъжи”, каза той.

Семейното риалити “Бачорски и Златната ябълка” е по-гледано от сериал.

Смятаният за “мозъка на играта” Даниел Бачорски се е справял с много по-заплетени и трудни ситуации в реалния си живот. Още от малък е научен на труд и смята, че това го е изградило като личност. Произхожда от семейство с много деца - има трима братя и една сестра. Когато родителите му се разделят по лош начин, майката бяга с четирите си деца - Атанас, Антон, Даниел и Розалия, и поема грижата за изхранването им. Живеят във Ветрен и после в Троян, където тя е управител на ресторант. Децата ходят на училище и работят - белят картофи в кухнята, сервират на клиентите, момичето работи и в магазин. Трудни и бедни времена.

След две години укриване семейството се връща в София. Междувременно бащата Йордан среща нова жена, която има син Георги от предишния си брак - така братята стават общо четирима, сближават се и никога не се делят на “ние” и “той”. Даниел казва за Георги, че е “най-спокойният тип, няма да получи инфаркт”. За Антон - “най-голямото сърце, не е интелектуалец, но е емоционално най-интелигентният”. Розалия “взима ножове и започва да коли”. Най-големият, Атанас, “счупи зъбите на много хора с признанието, че е ХИВ-позитивен и гей, няма какво да му направят”.

Точно Атанас от всичките братя присъстваше в студиото след края на “Игра на предатели” и разказа какво е причинил на семейството и на себе си заради алкохол, наркотици и влизането му два пъти в комуна по своя воля. “В комуната научаваш много неща за себе си”, признава Атанас, който през цялото време има подкрепата на близките си. Семейството знае, но трябва да пази страшната му тайна - до момента, когато решават да направят онлайн риалити “Бачорски и Златната ябълка” по подобие на семейство Кардашиян. Там, като вид терапия, всеки излива душата си и казва какво мисли за другите, а Атанас получава истинско освобождение и прошка.

Личният живот на Даниел също е доста оплетен и включва два любовни триъгълника и три деца. За това бизнесменът разказва в семейното риалити. Първата му приятелка, с която са гаджета 12 години и за която той иска да се ожени, се оказва бременна от друг. След много сълзи, колебания и трудни решения тя избира да роди детето и да остане с баща му, с когото е и досега.

Бачорски преживява много тежко измяната и раздялата, но животът си иска своето - започва да излиза с приятели и веднъж в обща компания се запознава с Емилия. Чувствата не са същите, но той вече иска да има семейство и деца и подхожда по-скоро рационално, отколкото емоционално. Може би затова, когато Емилия е вече в напреднала бременност, той среща голямата любов в лицето на Атанасия и не се поколебава да избере нея. Двамата обявяват връзката си и заживяват заедно. Емилия ражда дъщеря Емели на бизнесмена, който се грижи тя и детето да бъдат добре осигурени. Двамата поддържат добри отношения.

През 2021 г. Атанасия ражда Даниел-младши. През юли миналата година с Бачорски сключват брак. Сватбата е на езерото Комо. Вторият им син Боян се появява на бял свят през януари 2025 г.