Бари Манилоу е болен от рак на белия дроб

82-годишният американски певец и композитор Бари Манилоу, известен с хитове като „Copacabana“ и „Mandy“, сподели в социалните си мрежи, че е диагностициран с рак на белия дроб. Певецът обясни, че туморът е открит след магнитен резонанс, предписан поради продължителна бронхитна инфекция.

„Благодарение на късмета и на отличния ми лекар, туморът бе открит рано“, написа Манилоу в Instagram. Той уточни, че ще се подложи на хирургична интервенция, вследствие на която е принуден да отмени концертите си, планирани до януари.

„Лекарите не смятат, че туморът се е разпространил и аз ще премина допълнителни тестове, за да потвърдя диагнозата им“, допълни певецът. С чувство за хумор той обясни: „Без химиотерапия, без лъчетерапия, само пилешки бульон и повторения на сериала ‘I Love Lucy’“.