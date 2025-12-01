Бебе проплака в дома на Данчо Караджов, честито!

Певицата Лора Караджова стана майка за трети път! 42-годишната дъщеря на легендарния Йордан Караджов от "Сигнал" кръсти бебето си Никола.

По време на ковид пандемията Лора стана майка на Матео от сегашния си мъж-музиканта Марсел Рохас. Тя има и 11-годишна дъщеря на име Алиса от предишния си брак.

"Сега на ред си ти! Бебе номер три. Добре дошъл мъничък Никола. Мама скоро ще те води в мола. Но до тогава много трябва да ядеш и не много да ревеш!", шеговито написа в рима гласовитата изпълнителка.