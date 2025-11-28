„Живият Нострадамус“ с мрачна прогноза за Меган Маркъл

Ще изчезне от светлината на прожекторите?

Самопровъзгласилият се за „съвременен Нострадамус“ Атос Саломе отново насочи предсказанията си към британското кралско семейство – този път към Меган Маркъл, съобщава Daily Star.

38-годишният медиум, който твърди, че е предвидил пандемията от Covid-19, смъртта на кралица Елизабет и покупката на X от Илон Мъск, прогнозира труден период за херцогинята. Според него Меган е на прага на „най-предизвикателната година в професионалния си живот“.

След като стартира предаването си „С любов, Меган“ в Netflix и лансира лайфстайл марката „As Ever“, херцогинята се сблъска с критики, проблеми с доставки и недоволни клиенти. Но Атос твърди, че истинските сътресения тепърва предстоят.

Той предвижда „ескалиращ конфликт“ между Меган и Netflix, който ще доведе до окончателно скъсване. Според него до края на 2025 г. херцогинята ще бъде разтърсена от „експлозивни разкрития“ – включително от бивши служители и близки до нея хора.

Ясновидецът смята, че през 2026 г. Меган временно ще се оттегли от публичното пространство, но по-късно ще се завърне с нов фокус – благотворителни каузи, образование за момичета и инициативи в сферата на психичното здраве.

По думите му тя отново ще се появи пред камерата, но не в големи продукции. Вместо това – в независим филм, режисиран от „известна жена режисьорка“, вероятно от Европа или Иран. Ролята ѝ ще бъде на жена, която изоставя привилегирован живот, за да преоткрие себе си – символична история, която според Атос може да бъде и нейно лично признание.

Медиумът прогнозира, че играта ѝ ще бъде високо оценена и може да я изведе на водещите кинофестивали през 2027 г.

Предсказанията идват след други негови твърдения, че кралското семейство скоро ще бъде изправено пред сериозен здравословен проблем, който ще сближи някои негови членове, но ще задълбочи други разриви. По отношение на принцовете Хари и Уилям той е категоричен: помирение ще има чак „в следващото поколение“.