Какво е състоянието на Борислав Михайлов след инсулта

Легендарният български вратар и бивш президент на БФС Борислав Михайлов бе приет по спешност в болница след изкаран инсулт.

62-годишният бронзов медалист от САЩ’94 сега е „контактен и адекватен“, съобщава „Блиц“.

„Към 15 часа днес Борислав Михайлов е контактен и адекватен. Няма увреждания в тялото му в резултат на получения инсулт. Той обаче ще остане около 72 часа под строг медицински контрол. Лекарите правят всичко възможно, за да овладеят ситуацията и да не се стигне до по-тежки последствия в резултат на кръвоизлива, който е получил“, гласи информация от източниците на колегите.

Михайлов бе приет в столичната болница „Токуда“, където му е поставена диагноза „инсулт“. След напускането на поста си като президент на БФС, той рядко се появява в публичното пространство.