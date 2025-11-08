Къци Вапцаров: Творците се страхуват да говорят срещу съвременното робство

Шоуменът прави своя дебют като режисьор на филма “Добри родители”

Популярният телевизионен водещ и актьор Къци Вапцаров прави своя дебют като режисьор и сценарист с филма “Добри родители”, който от 7 ноември тръгна по кината в цялата страна. Лентата изследва емоционалните пластове на майчинството и силата на прошката, превръщайки се в интимен и човешки разказ за болката, вината и надеждата. Филмът вече има 6 първи награди от различни международни фестивали и общо 12 номинации, което е впечатляващо постижение за дебютен проект.

“Добри родители” запознава зрителите със София, българка живееща в Норвегия, която преминава през драматичен развод със своя съпруг Руне. След поредица доклади от негова страна, в делото е въвлечена и службата за закрила на детето, Барневерн и майката с децата са поставени под наблюдение. Обвинена в емоционална нестабилност, децата є са отнети и настанени в различни приемни семейства. София започва тежка съдебна борба за да върне децата си обратно. Постепенно тя разбира, че за да ги спаси, трябва да поправи отношенията със съпруга си, като за целта намира проблем, който се крие някъде далеч в нейното миналото.

Към емоционалното въздействие на лентата допринасят прекрасната музика на Асен Вапцаров - син на режисьора, и кинематографията на Калоян Божилов, която подсилва драматизма и визуалната дълбочина на историята.

Режисьорът избира името “Добри родители”, защото във филма няма антагонисни, а всяка от трите страни - бащата, майката и социалните служби - имат своите позитивни намерения. “Моят филм не е насочен срещу нито една институция. Искам да разгледам душевните и емоционални терзания, през които минава майката в такава ситуация. Като българка тя желае да възпитава децата по свой си начин. Бащата също има своята положителна гледна точка и нагласа за бъдещето и живота на наследниците си. И от трета страна е обществото, което също се стреми да направи най-доброто за малчуганите”, разказва авторът.

Животът на Къци винаги е бил свързан с децата. Самият той има три и признава, че най-трудното в родителството е да бъдеш толерантен. “Страхотни проблеми съм имал когато настоявам нещата да станат тук и сега. Но няма как това да се случи. Родителите правят голяма грешка, удряйки по масата и упорствайки нещата да се случат веднага. Това е невъзможно защото животът иска време, узряване, личностно развитие. Нужно е търпение и толерантност”, убеден е Вапцаров.

Култовият телевизионен водещ, известен с емблематичните си шоу програми добре познава очакванията и потребностите на зрителите. Къци е убеден, че телевизията все още има своята сила да отправя послания. Що се отнася до риалите форматите обаче, бившият тв водещ е недоволен, че днешните продуценти продължават да търсят скандала и грозното, мислейки си, че така ще привлекат повече зрители. Но според неговите наблюдения това време отминава. “Биг Брадър” е изключителен формат и ако аз трябва да го продуцирам, ще избера 12 вълнуващи и забавни персонажа, които да са пример за подражание и вдъхновение. Това е силата на телевизията - да носи послания и да вдъхновява. Зрителите са жадни за готини хора на екран”, убеден е шоуменът.

Като човек, който вече е нагазил и в дълбоките води на киното, Вапцаров смята, че на българските филми им липсват качествени истории и сценарий, за да бъдат на световно ниво. Той е убеден, че имаме много добри оператори, които често печелят международни награди, но в режисурата все не можем да ударим първото място. Причината за това според него е, че киното непрекъснато променя изразните си средства и българските режисьори трябва да усетят духа на времето. Да напипат това, което в момента върви и да се насочат към български теми. “Японците продължават да си правят филми за атомните бомби. Сърбите си разработват проекти за войната. Немските филми са за Холокоста и Втората световна война. Всяка държава си е намерила нишата. Ние все още не можем да определим темата, която ни изважда пред света”, разсъждава Вапцаров.

Една от тези теми според Къци е родната мафия, която продължава да подхожда агресивно и да мачка хората.

“Имаме теми, но голяма част от творците се страхуват да ги извадят. Големият абсурд е, че в социализма имаше по-смели творци, които на висок глас извикваха против диктатурата, против терора на комунистите. А сега уж живеем в демокрация, а пък повече се страхуваме да говорим за лошите. Защото ние продължаваме да живеем в едно своеобразно робство, ако трябва да сме честни, и не можем да се откачим от големите корпорации, които са ни хванали за гърлото”, смята сценаристът.

Страстта на Вапцаров като продуцент, ТВ водещ, актьор и режисьор са не само телевизията и киното, но и писането. Признава, че най-добре се чувства като пишещ човек. Обича да остава насаме със себе си и със своите мисли, защото тогава улавя идеята. Вярва, че творците са нещо като мини явсновдици, опитващи се да видят нещо в тъмното. От там Къци изважда истории, сюжети, характери, образи, персонажи, диалози. “Това е един вълшебен процес - да родиш нещо вглеждайки се в себе си”, обяснява сценаристът.

А неговото вдъхновение във всичките му поприща е стремежът да отправя послания и да накара хората да мислят. Съдейки по многото награди, които спечели филмът му “Добри родители”, явно успява да докосне душите и сърцата на зрителите.