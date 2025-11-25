Риба от магазина прати в болница певицата Севдалина Спасова

Певицата Севдалина Спасова е в болница, след като опитала няколко хапки риба, закупена от голяма хранителна верига.

Това сподели изпълнителката и дори публикува снимка от коридор на лечебно заведение, където чинно чака за изследвания в медицинска количка.

По думите на Спасова тя се е отровила и се е почувствала много зле, след като консумирала минимално количество от морския дар.

"Скъпи приятели! Понякога се чудя — ние, българите ли сме прекалено доверчиви или някой друг е прекалено безотговорен? Това е резултатът от няколко хапки риба, закупена от голяма търговска верига у нас. Развръзката тепърва предстои! В очакване на резултатите!", коментира Спасова, изпяла в дует с мъжа си Валентин една от най-хитовите през 90-те песни "Сине, сине, ти си ангел мой".