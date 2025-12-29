Камен Алипиев-Кедъра е приет в болница

Журналистът Камен Алипиев – Кедъра съобщи в социалните мрежи, че е приет в болница заради бронхоспазъм. В поста си той предупреди последователите си да обръщат внимание на сигналите, които тялото им дава.

„От сутринта се чудя дали да споделя, но е поучително – слушайте тялото си. Аз не го направих и вместо да се насладя на Стефановден, да се кача на Черни връх за трибют в чест на Леми Килмистър и да присъствам на интересния мач от българското баскетболно първенство във Варна, си седя в болницата, където ми вливат разни течности“, написа Кедъра.

Той обясни, че бронхоспазмът е резултат от собствената му небрежност и добави с чувство за хумор, че може да пропусне и новогодишните празници, и Васильовден.