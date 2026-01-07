Никол Кидман пак е свободна, разводът е факт

Никол Кидман и Кийт Ърбан официално се разведоха. Носителката на "Оскар" и кънтри музикантът се разделиха през септември след близо две десетилетия брак. Разводът на звездите беше финализиран във вторник, 6 януари, според документи, подадени в Окръжния съд на окръг Дейвидсън в Тенеси, съобщава La Repubblica.

Съдията постанови, че споразуменията на двойката за разделяне на имуществото и попечителството над децата са достатъчни и им уважи развода. Кидман и Ърбан, и двамата на 58 години, имат две дъщери тийнейджърки, 17-годишната Сънди Роуз и 15-годишната Фейт Маргарет.

Двете момичета, които според споразумението ще живеят предимно с майка си, ще прекарват 306 дни в годината с актрисата и през уикенд с баща си. Двойката се е споразумяла и за годишен график, който определя как дъщерите им тийнейджърки ще прекарват различните празници. Двете момичета тъкмо прекараха коледните празници в Австралия, родната страна на Никол Кидман. Според решението Кидман има "правомощия за вземане на окончателни решения в малко вероятния случай, че страните не могат да постигнат споразумение по важно решение за едно от двете непълнолетни деца".

Раздялата на суперзвездата, за която тя подаде молба за развод през септември, се подготвяше от известно време. В молбата им за развод се посочваше, че двамата изпитват "брачни трудности и непреодолими различия". Всички правни въпроси относно имуществото и попечителството бяха уредени и подписани в същия ден, в който беше подадена молбата. Тенеси изисква 90-дневен период на изчакване за двойки с непълнолетни деца, преди разводът да влезе в сила.