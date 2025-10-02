Никол Кидман - Време за развод

Никол Кидман се развежда със своя съпруг и известен музикант Кийт Ърбън след близо 20 години брак. Двамата бяха една от най-устойчивите звездни двойки, но в крайна сметка и те се разделят, а според информации на техни близки първа Никол е подала документите за развода. Извън драмите в личния живот тя е страшно заета и скоро предстои да я гледаме в продължението на “Приложна магия”.

Никол нахлу в заглавията и със своята сочна изява в еротичния филм “Бейбигърл”, който имаше световна премиера на фестивала във Венеция миналата година. “Тази роля ме остави уязвима, изплашена и разкрита”, каза Кидман пред журналисти, а киномани припомниха, че актрисата има сериозен опит с голите сцени и провокативните сюжети, и само нещо много крайно да я смути така.

От години Никол Кидман просто отказва да стои напълно облечена и възпитана. Преди месеци актрисата прикова вниманието на публиката с нова разголена фотосесия в опит да покаже, че нейната сексуална енергия не е подвластна на пясъците на времето. Кидман планира и нова екранна офанзива с колекция от филми и сериали в продукция. Сред тях са заглавия като “Семейна афера” и “Перфектната двойка”.

А в еротичния нов филм “Бейбигърл” родената в Хонолулу, израснала в Австралия и покорила Америка актриса влиза в образа на по-възрастна дама, която започва сочна афера с 21-годишен стажант. Както се казва - честито на младежа!

Холивуд все по-трудно произвежда звезди с устойчив срок на годност и потенциал за пленяване на публичното въображение. За сметка на това “старите” екранни атракции продължават да ни напомнят за една по-приятна, но попреминала шоубизнес естетика. Никол Кидман още е стройна, стегната, съблазнителна и способна на онзи сексуален съспенс, с който очарова зрителите в “Широко затворени очи” в края на миналия век.

Никол Кидман вече е една от най-успешните актриси в историята на киното. Има “Оскар”, БАФТА, “Златна мечка” и няколко статуетки “Златен глобус”, но продължава да бъде жадна за успех и внушителни филмови постижения. Родена в Хонолулу, Хавай и израснала в Австралия, тя посяга към славата с и през 90-те успява да стане секссимвол, икона на стила и сериозна драматична изпълнителка. Някои от най-прочутите и обичани роли на Никол Кидман са във филми като “Широко затворени очи”, “Часовете”, “Мулен руж”, “Догвил”, “Студената планина”, “Далече, далече”, “Батман завинаги”, ““Австралия” и др.

Кидман твърди, че няма рецепта за успех и хармония: “Може да се каже, че животът ми е импровизация. Отделно смятам, че няма такова нещо като перфектен живот. Не съществуват подобни абсолютни неща, хората се опитват да оцеляват и точно този процес ние описваме в много от по-стойностните филми и сериали. Обичам да изследвам непознатото и начините, по които се самозалъгваме, проекциите, които постоянно извършваме в реалността. Да описваме нашите недостатъци. Толкова по-приятно е когато осъзнаеш, че ние като човешки същества сме изтъкани от противоречия и може да си помагаме един на друг.”

Тя не мълчи и за промените в Холивуд: “Много е важно да не съдим другите, да не сочим с пръст, да не бъдем толкова обсебени от повърхностни неща. Това се опитвам да предам и на своите деца. Аз не желая да бъда от хората, които алиенират и отхвърлят другите. Трябва да сме внимателни и хуманни. Добротата и състраданието са толкова важни в днешния ни свят.

Трябва да сме отворени. Но Холивуд може да бъде жесток. Не само Холивуд. Помня как още в гимназията се прибирах разплакана при майка ми ако някой ме беше обидил или нагрубил. Светът е суров. Но любовта и топлотата, давани на децата, докато растат в дома, е важно условие за бъдещ социален просперитет. В нашия бизнес суетата е невероятно необходима, тя е част от тъканта на шоуиндустрията. Но нещата може да се правят фино, с класа и стил. Не е задължително за актрисите и дамите в шоубизнеса да се снимат голи, за да са секси.”

Обича провокациите

Никол Кидман е една от големите звезди, които нямат проблеми с голите сцени. Едни от последните горещи сцени с нейно участие бяха заедно с Хю Грант за поредицата “Отмяната” и с Александър Скарсгард в “Големите малки лъжи”, както и с италианската актриса Матилда де Анджелис. “С Никол заснехме доста голи сцени и тя много ми помогна. Каза ми: “Не сме тук, за да те съдим. Просто си представи, че си напълно облечена и бъди уверена”, каза младата италианка пред Daily Mail.

Eдна от най-смелите звезди

Тя винаги е била нещо специално на екрана. Винаги отива по-далеч с изпълненията си. Една от най-смелите звезди. С “Големи малки лъжи” тя направи и крачката към продуцентството. Сработихме се чудесно и нямам търпение за нови колаборации. Тя има голямо бъдеще и зад камерата - просто знае съставките на добрата история и как да ги обедини в завършена продукция.

Рийз Уидърспуун, актриса

Родена да разказва

Никол може да изнесе цял филм със своя талант. Тя е родена да разказва истории с образи. Обичам да работя с нея. Тя не е просто актриса, която си декламира репликите. Тя е съавтор в творческия процес, могъща креативна сила. Никол вдъхна живот и страст на “Мулен руж” - без нея този филм нямаше да бъде същото събитие и емоционално преживяване.

Баз Лурман, режисьор

Неповторимо излъчване

Феноменална класа и неповторимо излъчване. Нека само си спомним за “Широко затворени очи”. Снимките продължават над една година. Тя и Круз са на ръба на психологическото изтощение, но продължават и довършват тежките роли. Защото знаят, че работят с истински майстор като Стенли Кубрик. И това се оказа последният му филм, лебедовата му песен.

Марк Кремод, филмов критик