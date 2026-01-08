Люк Бесон - Жаден за кръв

Другият месец по кината тръгва нова версия на “Дракула”, която ще се опита да впие зъби в световния развлекателен пазар и да привлече широката публика. Режисьор е Люк Бесон - най-разпознаваемият френски майстор на зрелищни заглавия в Холивуд, автор на огромни хитове като “Леон” и “Петият елемент”. Преди години пред “Труд” Бесон сподели, че не харесва и не уважава професионалните критици, които в един момент наистина слагаха изключителни ниски оценки на неговите фими. Днес той не е променил позицията си и не очаква ласкави отзиви за своя “Дракула”.

Ето го и сюжета на новата версия на класическата вампирска история, която взима литературната основа за вдъхновение, но променя много неща, типично в стила на Бесон: “Когато благороден принц от XV век става свидетел на бруталното убийство на съпругата си, която обича с цялото си сърце, той проклина Бог и всичко, което може да бъде свързано с християнската вяра. Сдобил се с вечен живот, прероден като Дракула, този безсмъртен кръволок се противопоставя на съдбата в стремежа си да изтръгне изгубената си любов от прегръдката на смъртта, независимо от цената. В навечерието на срещата с преродената, чиста душа на любимата му, Дракула е преследван от неумолим свещеник, чиято мисия е да сложи край на безсмъртното същество.”

Френският маестро на екшън зрелища и фантастични пейзажи днес е на 66 години и през приключилата преди дни 2025-а получи добри новини след като френски съд потвърди, че обвиненията срещу него в изнасилване са отпаднали.

Преди време той успешно се завърна и на кинофестивала във Венеция с филма си “Догмен”. По време на среща с журналисти Бесон разказа, че произведението е вдъхновено от статия за френско семейство, което е хвърлило детето си в клетка, когато то е било на 5 години. “Когато прочетох статията за момчето, което родителите му са хвърлили в клетка, се запитах: в кого може да се превърне този човек - в терорист или майка Тереза? Как ще оцелее и как ще се справи със страданието си? Просто се опитах да си представя живота му”, споделя режисьорът.

Последните години не бяха никак лесни за Люк Бесон, след като през 2018 г. белгийско-нидерландската актриса Санд ван Рой, която участва във филмите му “Такси 5” и “Валериан и градът на хилядите планети” го обвини в изнасилване. През февруари 2019 г. френската прокуратура прекрати делото срещу него поради липса на доказателства. След второ разследване съдия отхвърли делото през декември 2021 г., а по-късно Люк Бесон беше освободен от всички обвинения от Касационния съд - най-висшия съд във Франция.

“Нещо, с което особено се гордея днес, е моята свобода. Никой не може да ме спре да напиша филма, който искам”, каза преди време човекът, който някога мечтаеше да основе “Холивуд на Сена”.

Сценаристът, продуцент и един от най-разпознаваемите режисьори на нашето време - Люк Бесон е изминал дълъг път, за да постигне толкова впечатляващи резултати. Но като дете е мечтаел за съвсем друго.

Люк Бесон е роден през 1959 г. в Париж. Родителите му са били инструктори по гмуркане, пътували са много и са изследвали света със сина си. От дете Люк иска да продължи делото на родителите си, да изследва морските дълбини и да посвети живота си на моретата и океаните. Но съдбата решава друго.

Когато е на 17 години Люк прави неуспешно гмуркане и едва не губи зрението си. Тогава решава да се насочи към киното, но няма пари за скъпи проекти и с тефтер в ръка започва да пише истории. Още на 17-18 години Люк Бесон създава проект на сценария за един от най-успешните си филми - “Петият елемент” с Брус Уилис в главната роля.

Известно време работи като помощник-режисьор в Холивуд, след това прави тригодишна пауза, през която служи в армията, и се връща с нова сила и стремеж към голямото кино. През 1983 г. излиза първият му пълнометражен филм “Последната битка”, в който Жан Рено играе една от главните роли.

Следват куп успешни творчески начинания, които се нареждат сред най-запомнящите се филми на за последните години. Сред тях са петте части на продуцирания от него жанров автомобилен хит “Такси”, както и модерни екшън класики като “Леон”, и “Никита”. В края на 90-те години на миналия век Бесон прави и историческия епос “Жана д'Арк”, приет противоречиво от критика и публика.

Твърде рано му станах съпруга

Когато Люк Бесон създаде “Леон”, историята на младо момиче, влюбено в по-възрастен мъж, тя беше вдъхновена от нас, защото беше написана, когато историята ни започна. Но никоя медия не направи връзката. На 16 аз вече бях негова жена. Но тъжната истина е, че съм много разочарована от живота в Бевърли Хилс, от срещите си с холивудски знаменитости и целия този свят.

Мейвен льо Баско, актриса и режисьор

„Леон“ е културно събитие

Люк Бесон вече се свързва в САЩ с множеството екшън филми, които пише и продуцира, но като режисьор той създаде някои знаменити произведения. Трябва да се отбележи значението на “Последната битка” с младия Жан Рено. Това е черно-бяло, пост-апокалиптичен филм, почти без диалог. Разбира се, “Леон” също е културно събитие и явление за 90-те години на миналия век.

Марк Кремод, филмов критик

Киното е след семейството

Макар и двамата с Люк да сме във водовъртежа на Холивуд, вярваме, че семейството е приоритет номер едно в живота. Моята основна мисия е да насоча всичките си усилия към него и да ми остане време за семейството и децата ми. Чак след това е киното. Искаме децата ни да се гордеят с това, което правим. Водехме ги на снимачната площадка, показвахме им какво правим, споделихме изживяването си с тях.

Вирджини Сила, съпруга на Бесон