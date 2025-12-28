Марая Кери - Горещ шоколад

Горещата като разтопен шоколад за празниците Марая Кери отново е на върха и отново е Кралицата на Коледа. Както, разбира се, и на празничните майтапи с нейната вече легендарна песен ll I Want for Christmas Is You. Наскоро тя спечели дело за плагиатство на същото това нейно парче, познато и като „най-известната коледна песен”. Хитът отбеляза абсолютно рекордната си 100-ната седмица на първо място в класацията за сингли Хот 100 на „Билборд“. А догодина Кери ще пее на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина на 6 февруари.

Марая Кери наистина удари джакпота с All I Want for Christmas is You. Най-емблематичната коледна песен излиза през 1994 годива. Преди време експертите на уеб портала Celebrity Net Worth, който е специализиран в събирането на данни за финансовите приходи на известни личности, публикуваха любопитна информация за това каква е печалбата на Марая Кери от коледния хит. Според сметките, Кери печели между 450 000 и 750 000 паунда всеки декември от тази песен. Певицата трупа около 380 000 паунда всяка година от All I Want for Christmas само в Обединеното кралство.

През 2020-та Марая Кери отбелязва три десетилетия от първата си поява на голямата сцена. Творческата си годишнина легендарната певица чества с двоен албум - The Rarities, включващ 32 от най-известните й песни, римейкове, акапелни версии и няколко откъса от нейни концерти и турнета. Изпълнителката, известна с мощния си глас, обхващащ пет октави и носителка на 5 награди “Грами” все още е един от най-добре продаваните изпълнители на всички времена. Но животът й невинаги е бил толкова лъскав.

Тя е родена в Хънтингтън, щата Ню Йорк на 27 март 1970 г. Марая е третото и най-малко дете на Патриша Хики, бивша оперна певица и вокален педагог, и Алфред Рой Кери, който е от афро-американски и испанско-венецуелски произход. Тъй като семейството се състои от няколко раси, то е често обект на расистки обиди, враждебност и дори насилие. Това води до постоянно местене в областта на Ню Йорк. Стига се до развода между двамата родители, когато тя е на 3 години. Кери рядко има контакти с баща си, а майка й работи на няколко места, за да може да издържа семейството.

Прекарвайки голяма част от времето си сама вкъщи, Марая превръща музиката в отдушник. Започва да пее на 4 години. Когато е на 17, се запознава с директора на Columbia Records Томи Мотола на парти, на което тя му дава свое демо. Мотола го изслушва и е много впечатлен. Връща се на партито, за да намери Кери, но тя вече си е тръгнала. Независимо от това, той я търси упорито по-късно и сключва договор за записи с нея. Дебютният албум на Марая Кери носи нейното име и излиза през 1990 г.

Нейният трети студиен албум Music Box се превръща в най-успешния й в световен мащаб. Кери и Мотола се разделят през 1997 г. Въпреки че представя на публиката имиджа за щастлив брак, в действителност певицата е емоционално и психично малтретирана от бившия си съпруг. Разводът им става факт в края на следващата година.

Постепенно популярността на Марая спада, като през 2002 г. тя напуска компанията на бившия си мъж и подписва договор с Virgin Records за пет албума на стойност 80 милиона долара.

През 2005 г. излиза новият й албум, който й помага нейната звезда отново да изгрее на върховете.

Омъжва се повторно през 2008 г. за актьора Ник Кенън. Раждат им се близнаците Монро и Марокан. Двойката се разделя през 2014 г. След това тя за кратко е сгодена за австралийския милиардер Джеймс Пакър, а след него се среща с американския хореограф Брайън Танака.

Рекорди в музиката

До момента певицата има издадени 14 самостоятелни албума и държи редица музикални рекорди. Досега е продала над 200 милиона копия от албумите си и е най-успешният солов изпълнител - с 19 песни на върха в класациите на “Билборд”. Тя несъмнено е една от най-популярните и обсъждани певици за последните 35 години.

Остава голямата ми любов

Бракът никога не е бил за мен и аз не исках да се женя. Но го направих заради Марая Кери. Тя беше и остава моята голяма любов, тя беше момиче мечта за мен. Ако искаше да отидем на Луната – и това щях да направя за нея. След края на брака ни разбрах, че в него има твърде много правила и не бих искал да отговарям за чуждото щастие. Но ако трябва да се омъжа отново – бих го направил единствено за Марая. Тя остава за мен скъп човек, когото винаги ще обичам.

Актьорът Ник Кенън, бивш съпруг на Марая

Обърнах се към нея за съвет

Дължа част от успеха си на Марая Кери. Когато имах нужда от съвет за своята музикална компания в началото, се обърнах към нея за съвет. Знаех, че само един човек има умението да ми помогне. Тя има нюх не само като изпълнител, но и като продуцент на самата себе си.

Рапърът и продуцент Джей Зи

Тя ме вдъхнови да пея

Марая Кери беше човекът, който ме накара да искам да пея. Тя беше красива, имаше страхотни видеоклипове и страхотни песни, и наистина можеше да пее. Марая Кери завинаги ще остане икона на музикалната сцена, възхищавам ѝ се, и постоянно се уча от нея и сега.

Певицата Бионсе