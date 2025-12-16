Сарлет Йохансон - Шведска кройка

Сочната сирена Сарлет Йохансон беше голямата звезда в един от малкото финансово успешни холивудски филми тази година - поредното продължение на “Джурасик свят”. А догодина тя ще продължи своята блокбастър серия с роля в “Батман 2”. Скарлет най-вероятно ще играе фаталната мадама Гилда Голд, известна и като Гилда Дент - любовна тръпка на Харви Дент в комиксите за маскирания отмъстител.

Американското екранно бижу с шведски ген редовно влиза в класациите за най-търсени и скъпоплатени активи в света. Извън киното и ролите Скарлет често говори за своята волна и влюбчива природа: “Влюбвам се лесно и постоянно. Аз съм силна и независима жена, но в същото време толкова неусетно падам жертва на мъжкия чар. В състояние съм сама да се оправям напълно автономно, но въпреки това се нуждая от любов и нежна грижа. Най-ценният момент в живота за мен е началото на любовта, когато всичко тепърва предстои. Да лежиш до него в леглото, той те гледа, ти отвръщаш на неговия поглед и усещаш, че нещо прекрасно ще се случи.” Сегашният мъж до Скарлет Колин Джост сигурно е научил и за нейната по-либерална перспектива към моногамията и обвързването.

Може би пък вече тя е променила своя светоглед, но преди години с охота споделяше своята страст към романтичните авантюри без сериозни ангажименти. И често е получавала критики, които самата тя после на свой ред критикува. “Не говоря много за интимния си живот, защото винаги когато кажа нещо, после думите ми се връщат да ме ударят в лицето.

Често пъти думите ми не са използвани правилно и в контекст, някои журналисти се опитват да изградят сензационни истории от тях, да преувеличат и изопачат тяхното значение. Аз съм реалист и прагматик и разбирам, че това е нормално. Това е част от реалността на нашата работа и нашия успех. Но се научих да не дрънкам много-много относно личния си живот”, сподели преди време Скарлет.

“Моногамията изисква постоянна и страшно трудна работа, понякога се стига до крайни компромиси, често не толкова необходими. Мисля, че моногамията не е вродена в човешката природа, със сигурност при мъжете, но също така и при нас, жените, особено сега, след като вече сме независими. Проблемът с моногамията винаги е бил на преден план при предишните ми любовни връзки и бракове”, каза още актрисата.

Предстои да видим дали и сегашната връзка на звездата ще поеме по сходна траектория.

Тя все пак казва, че уважава страшно много двойките, които действително се справят със задачата и съумяват да накарат моногамната “любов” да проработи.

Йохансон се ражда преди 41 години в Ню Йорк. Баща є е датски архитект с шведски корени, майка є продуцент с еврейски произход, а тя израства в охолство в Манхатън. Започва да играе във филми и реклами от дете. През 90-те партнира на Робърт Редфорд в “Повелителят на конете”. Прави пробив и с поддържаща роля в черно-белия шедьовър на братята Коен “Мъжът, който не беше там”, излязъл в началото на новия век.

През 2003-а става световна звезда с “Изгубени в превода”, където играе с Бил Мъри под режисурата на София Копола. През 2005-а Уди Алън я избира за образа на съблазнителната американка Нола Райс в “Мач Пойнт”. Този филм дава началото на тяхното плодотворно сътрудничество, което включва и “Вики Кристина Барселона”. Аранжираните от стария нюйоркски развратник Уди Алън лесбийски целувки между Скарлет и Пенелопе Крус влязоха в съкровищницата от най-горещи кино кадри за последните години.

Обича чистата печалба

Скарлет си знае цената и търси големите хонорари. Няколко пъти е била най-високоплатената актриса в света. А преди време сътвори скандал в Холивуд с решението си да заведе дело срещу “Дисни”. Причината - от компанията пуснаха нейния нов голям филм “Черната вдовица” едновременно в киносалоните и на стримийнг платформата си “Дисни плюс”. Актрисата твърди, че договорът є с “Дисни” и “Марвел” предвижда продукцията да бъде пусната първо само в киносалоните, а дял от приходите от продажбата на билети представляват значителна част от нейния огромен хонорар. А пускането по стрийминг платформите може би е ощетило приходите от киносалоните и, съответно, нейната чиста печалба.

Напълно уникална

Тя е напълно уникална и в същото време хората могат да се припознаят в нея. Тя се разбира чудесно с мъжете и предпочита мъжки компании, но заедно с това е и феминистка. Скарлет използва световната си слава, за да образова хората на сексуално здраве и човешки права. Порасна пред очите на целия свят и постоянно се усъвършенства като актриса.

Робърт Дауни-син, актьор и продуцент

Нямам оплаквания от нея

Със Скарлет се запознахме през далечната 2006 година, когато тя беше специален гост в предаването Saturday Night Live. Това беше първият ми ден като сценарист в шоуто. От тогава сме добри познати, а от 2017 година и повече от това. Мога да кажа, че тя е най-добрата! Много е готина и с нея се говори изключително лесно. Трудно е да имаш много оплаквания от човек като нея. Наистина е невероятна. Много съм щастлив, че сме заедно и се чувствам като голям късметлия.

Колин Джост, съпруг на Скарлет

Не съм мислил, че е моя муза

Скарлет Йохансон е чудесна актриса, която въздейства на всеки, работещ с нея. Винаги съм знаел, че има голямо бъдеще. Аз съм работил с нея в няколко мои филма. Мога да кажа, че е моя приятелка. Но никога не съм мислил за нея като за моя муза. Просто съм я снимал няколко пъти.

Уди Алън, режисьор и сценарист