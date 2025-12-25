Маколи Кълкин - Отново в ролята на Кевин

Маколи Кълкин стопли милиони фенски сърца преди Коледа като обяви, че не изключва възможността да се завърне в ролята на Кевин Маккалистър в евентуално продължение на най-изестната коледна поредица "Сам вкъщи". Кълкин казва, че не "е категорично против" да изиграе отново ролята, която го направи световна суперзвезда. „Имам една идея. Аз съм или вдовец, или разведен. Отглеждам дете и така нататък. Работя много и не му обръщам достатъчно внимание и един ден то се обижда толкова много, че ме пропъжда от собствения ми дом. Детето не ме пуска и ми поставя капани", разказва Маколи Кълкин.

Според него по този начин героят си разменя ролята с крадците от първите филми от поредицата и се опитва да влезе в собствения си дом. По думите на Кълкин домът е своеобразна метафора за отношенията между родител и дете, а неговият герой "трябва да намери пътя обратно към сърцето на сина си".

Филмите "Сам вкъщи" и "Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк" проследяват историята на малкия Кевин Маккалистър, който сам трябва да се изправи срещу двама крадци. За да се справи с тях, той измисля необичайни капани. Впоследствие на екраните излизат още четири филма от поредицата, но вече без режисьора Крис Кълъмбъс и изпълнителя на главната роля Маколи Кълкин.

Преди време Кълкин най-накрая получи звезда на холивудската Алея на славата. На церемонията присъства и неговата екранна майка - актрисата Катрин О'Хара. 33 години по-късно те повториха емблематичната си прегръдка от филма, а снимката обиколи социалните мрежи и предизвика носталгия сред милионите фенове на поредицата.

Маколи Кълкин получи звездата в присъствието на семейството си - неговата спътница в живота Бренда Сонг и двамата им синове, както и братята на актьора. Събитието уважи още дъщерята на Майкъл Джексън - Парис, на която Маколи Кълкин е кръстник.

"Благодаря на комитета на Алеята на славата, че ме почете по този начин. Чувствам огромно уважение към мен", каза Кълкин. "Има толкова много хора, които обичам, и да почувствам тази любов обратно е просто невероятно". Кълкин завърши речта си, като цитира емблематичната си реплика от "Сам вкъщи":"За да завършим в духа на празничния сезон искам само да кажа: "Весела Коледа, мръсни животни!"

С наближаването на коледните празници у нас, а и на много места по света, се превърна в традиция, телевизиите да излъчват култовата семейна комедия „Сам вкъщи“. Всяка година по това време Маколи Кълкин ни разсмива до сълзи с веселите си премеждия. Свикнали сме да мислим за Кевин като за малко симпатично, палаво хлапе, макар че някогашното дете-звезда вече е на 45.

Маколи Кълкин е едно от най-известните и успешни деца актьори на всички времена – славата му е огромна, подранила и внезапна, но краят на славната му кариера е също толкова внезапен. Порасналият Маколи не успява да се задържи на върха на славата до голяма степен по вина на родителите си, които не могат да си поделят спечелените от него пари. Той търси себе си в музиката и периодично прави плахи опити да се върне в киното.

Роден е на 26 август 1980 г. в Ню Йорк. Той е третото от общо седем деца в семейството на Кристофър Кълкин – бивш актьор и свещеник и Патриша Бентръп – телефонен оператор.

Получава първите си роли в театъра едва на 4 години. През 1989 г., преди да е навършил дори 10, Маколи Кълкин участва в комедията “Чичо Бък” . Тази комедия не е популярна, но на снимачната площадка Кълкин е забелязан от Джон Хюз, който търси главен актьор за филма "Сам вкъщи". Именно тази лента напълно обръща живота на младия актьор. Комедията става рекордьор сред проектите за семейно гледане и прави голяма звезда от малкото момче. Маколи получава наградата за млад актьор и е номиниран за „Златен глобус“ в категорията за най-добра главна роля.

Нарастващата популярност на историята за дете, което е оставено само, но без притеснение се справя с трудностите, логично води до продължението „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“, което излиза през 1992 г. и повтаря успеха на първа част. През същия период младият актьор участва в музикалните клипове на Майкъл Джексън „Черно или бяло“ и „Джем“. По това време той е най-известното хлапе на планетата.

Завръщане в шоубизнеса

На 14-годишна възраст Маколи решава да прекрати актьорската си кариера, оправдавайки се че е много уморен - за 7 години детето играе в 14 филма. Едва тогава успява да отиде на училище и да общува с връстници. През 2013 г. актьорът основава музикална група, но тя не съществува дълго.

Днес звездата от „Сам вкъщи“ живее от хонорари, спечелени в младостта му, и от доходи от недвижими имоти. Актьорът се връща към основната си професия и участва в снимките на 10-ия сезон на "Зловеща семейна история“. Става продуцент на комедийна компютърна игра и се появява като Мики в сериала "Червеният прилив".

Той направи „Сам вкъщи“ хит

"Сам вкъщи" беше, е и винаги ще бъде любима световна сензация. Причината семействата по целия свят да не могат да изпуснат нито една година, без да гледат и обичат "Сам вкъщи" заедно, е именно Маколи Кълкин. Перфектното му представяне като Кевин Макалистър ни подари необикновеното приключение на едно малко момче. Знам, че работеше много усилено, но направи актьорството да изглежда като най-естественото нещо на света.

Актрисата Катрин О'Хара

Осъзна, че не може да понесе такава слава

Когато стана известен Маколи беше невръстно хлапе. Тормозеха го на улицата. Веднъж една жена му дръпна шапката, погледна го и каза „Да, това е той! Не си чак толкова сладък!“С пристигането на все повече оферти от страна на продуцентите, брат ми се оказа неподготвен за вниманието, което получаваше. Нямаше да може да го понесе и мисля, че го осъзна навреме. Затова тихичко се оттегли. Сега отново прави опити да се върне към актьорската професия.

Кийран Кълкин, брат

Наваксва игрите с децата ни

Той е много комуникативен, обича да общува и да помага. Вместо да имаме определени семейни задължения, ние просто се разбираме без думи. Ако аз съм заета с децата, Мак просто казва: „Нека аз да нахраня животните и да приготвя вечеря." Сега всичко се върти около тях. Нямаме детегледачка, но майка ми е при нас от раждането на Дакота. Мисля, че Мак сега иска да си навакса с децата всички игри и забавления, които не е имал като малък.

Бренда Сонг, актриса