Кийт Ричардс - Рок пират

Медицинското чудо на рок музиката и контракултурата Кийт Ричардс посреща своя 82-и рожден ден и продължава да бъде ходещо, пеещо и свирещо доказателство, че някои хора просто изглеждат безсмъртни. Легендата на “Ролинг Стоунс” неслучайно вдъхновява външния вид на героя на Джони Деп в “Карибски пирати”.

Кийт Ричардс отдавна е спрял “по-твърдите” субстанции, но е ясно, че за последните 60 години е взел като за няколко живота. А тази седмица излезе информация в британски медии, че бандата отлага турнето си в Европа догодина и ще се събере, когато всички са готови за шоу.

“Аз съм благословен, че чисто физически пътешествието за мен продължава”, каза наскоро Кийт Ричардс. За всеки рожден ден на Кийт останалите жив членове на “Ролинг Стоунс” Мик Джагър и Рони Ууд припомнят в социалните си мрежи любими моменти, на които свирят и се забавляват заедно.

А по-миналата година Кийт Ричардс отбеляза 40-ата годишнина от сватбата си с моделката и актриса Пати Хансен, като сподели снимка, на която със съпругата си разрязват тортата на големия ден. “За Патриша, честита 40-та годишнина! Обичам те”, написа той.

Преди време Мик Джагър, Рони Рони Ууд и Ричардс издадоха албума Hackney Diamonds, който очаквано нахлу в световните заглавия и класации. Произведението представляваше първата компилация с оригинални песни на бандата от цели 18 години насам, а също и първият албум на “Ролинг стоунс” след смъртта на легендарния барабанист Чарли Уотс през август 2021 г.

Албумът, който съдържа 12 песни, припомни на музикалните ценители защо тази банда е толкова легендарна и уважавана.

Кийт Ричардс е прекарал повече от шестдесет препълнени с приключения години на сцената и по всичко личи, че няма намерение да спира. С кърпа на главата, разкопчана риза, дълбок глас и лице, белязано от десетилетия богати на удоволствия, Кийт Ричардс е самата същност на рокендрола.

Без него “Ролинг стоунс” нямаше да е една от най-великите рок групи. Заедно с бандата той създава мелодиите, текстовете и песните, разбунили света. В продължение на десетилетия неговият живот е олицетворение на рокендрола: той поема рискове, надига открито глас и преследва своите цели и желания по един неповторим начин.

“Аз определено съм благословен, че чисто физически пътешествието за мен продължава. На този етап мога да кажа, че нямам никакви проблеми с това, че остарявам”, каза той пред “Дейли Телеграф” в скорошно интервю.

“В бъдеще ми се струва, че могат да ми се случат разни ужасни неща, но нека първо стигнем дотам. Харесва ми идеята, че вече съм над 80 и мога да ходя, да говоря. Нaмирам остаряването за забележителен процес”, добави той.

Роденият на 18 декември 1943 г. в Дартфорд, Кент, Англия музикант става един от най-влиятелните китаристи в историята. В списание “Ролинг Стоун” го наричат 4-ия от 100-те най-добри китаристи на всички времена, което само подчертава музикалната му значимост.

Една от характеристиките на Ричардс е неговата способност да свири както като основен, така и като ритъм китарист, често в една и съща песен. Този стил на свирене е запазен маркер на звука на “Ролинг Стоунс” и често е определян като ключов за успеха им. През годините Ричардс се е прехвърлял между ролята на основен и ритъм китарист на групата в зависимост от конкретната песен и музикален израз.

Както става с повечето големи рок музиканти, злоупотребата с различни наркотици неведнъж заплашва кариерата и живота на Ричардс. Няколко пъти е арестуван, а пет пъти е обвиняван за притежание на наркотици. Първият случай е след полицейска акция в имението му в Западен Съсекс през 1967 г., където той прави купон с множество музиканти, сред които и тези от Бийтълс.

Ричардс твърди, че се е отказал от хероина още през 1978 г., а от кокаина - през 2006 г. През 2015 г. обаче той казва пред списание MOJO, че пуши редовно марихуана рано сутрин.

Наскоро пред Телеграф той каза, че е отказал и цигарите, но все още пие алкохол. “Така или иначе не мисля, че за мен ще има място в Рая”, добави той.

Винаги верен на китарата

Ако има нещо постоянно в историята на “Ролинг Стоунс”, това е “страстната връзка” на Кийт Ричардс с китарата. Той притежава повече от хиляда от тях - въпреки че свири само на няколко избрани модела на сцената - и дори на 82 години Кийт все още е омагьосан от инструмента. Но докато Стоунс звучат неостаряващи както винаги, ръцете на Ричардс са възлести заради артрит. Това влияе ли на свиренето му? “Колкото и да е странно, не се съмнявам, че влияе, но нямам никаква болка. Това моето е нещо като доброкачествена версия”, казва той. “Мисля, че ако понякога се забавям, то е по-скоро заради възрастта”, каза наскоро той.

Заедно сме от цяла вечност

Историята ни с Кийт Ричърдс продължава цяла вечност. Познаваме се от деца, някъде през 50-те години, но в началото никак не си допадахме. Случайна среща на една гара ни накара да сформираме група през 1961 г., която в крайна сметка се превърна в “Ролинг Стоунс”. Не е тайна, че между нас е имало много скандали, но мога да ви кажа тайната на нашия “щастлив брак” - не си говорим много, това помага.

Музикантът Мик Джагър

Още иска да е млад

Кийт Ричардс имал проблем с това, че презаписах “Candle in the Wind” като почит към принцеса Даяна. Той е жалък, горкият. Това е като маймуна с артрит, която се опитва да излезе на сцената и да изглежда млада. Изпитвам голямо уважение към Стоунс, но те щяха да са по-добре, ако бяха изхвърлили Кийт преди 15 години... Просто мисля, че той е задник, и го мисля от дълго време.

Музикантът Елтън Джон

Не исках гадже рок звезда

Запознахме се през 1979 година, когато аз правех първите си стъпки като модел и вече имах много успехи. Знаех, че Кийт няколко пъти искаше да се срещне с мен, но отказвах. Това стана на рождения ми ден, когато се засякохме в Студио 54 в Ню Йорк, той вече беше звезда и изпрати бутилка шампанско на масата ми. Приятелите ми ме предупреждаваха да не излизам с рок звезда, но аз приех. И така вече 40 години сме заедно, нямаше да повярвам, ако ми бяха казали.

Съпругата му Пати Хансен