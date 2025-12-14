Шер - Стяга сватба на 79

Почти половин век след последното й “да”, легендата Шер е готова отново да се врече във вярност. 79-годишната звезда планира да вдигне сватба със своя партньор Александър “AE” Едуардс, с когото е заедно от три години. Разликата във възрастта от близо 40 години не е проблем за певицата. По всичко личи, че както винаги Шер има още с какво да изненада многомилионната си публика и предстоящия й 80-годишен юбилей за нея не е време да забави темпото, а е готова за ново начало.

“Шер изобщо не се вълнува от това как изглеждат числата. Двамата са изключително близки и готови да направят следващата стъпка”, твърди източник близък до певицата. Според него юбилеят на Шер - навършването на 80 години през 2026 г., е моментът, който тя вижда като “идеален” за официално скрепяване на връзката им.

Актрисата от “Бурлеска”, която е била омъжена два пъти преди това, е решила да го направи отново около знаменателния си рожден ден през май. Изпълнителката наскоро разказа колко е влюбена в Александър пред Гейл Кинг в американското телевизионно шоу CBS Mornings.

Тя каза: “Знаете ли, човек остарява, но духът му е по-млад. Аз просто го обичам. Мисля, че е красив и наистина е талантлив.” На въпрос за онлайн атаките относно 40-годишната им разлика във възрастта, тя отговори: “Те не живеят моя живот. Никой не знае какво става между нас. Просто си прекарваме страхотно.” Шер също сподели, че обича да прекарва време с шестгодишния син на Александър, Слаш, когото той споделя с бившата си приятелка Амбър Роуз. “Навремето си казвах: “Боже, дай ми малко дете и мъж”, разкри тя пред Гейл, преди да допълни, че е получила “точно” това, което е поискала.

Шерилин Саркисян Лапиер Боно Олман, която целият свят познава като Шер, е родена в Калифорния на 20 май 1946 г. Расте в бедно семейство от Армения. Баща й Гарабет Саркисян е шофьор на камион, а майка й е малко известна моделка и актриса на име Джорджия Холт. В училище Шерилин не е от най-прилежните, а освен това е много срамежлива. Но примерът на майката актриса, макар и не много успешна, вдъхва в нея мечта да стане звезда. Като тийнейджърка постоянно кисне в киносалоните и не пропуска рок концерти. До такава степен “свиква” с образа на звезда, че дълго време практикува да дава автографи, избирайки най-добрия вариант за подпис.

На 16-годишна възраст Шерилин напуска училище и заминава за Лос Анджелис да учи актьорско майсторство. Там среща асистента на известния музикален продуцент Фил Спектър - Сони (Салваторе) Боно. Той кани Шерилин да живее в къщата му като помощница. Отначало тя му готви, чисти и се грижи за домакинството. Скоро Сони Боно забелязва интереса на момичето към музиката, особено към рока. Освен това разкрива нейния красив дълбок глас и не след дълго благодарение на него тя получава работа като беквокалистка в студиото на Фил Спектър. Първият й самостоятелен запис се появява през 1964 г. Това е песента “Ringo, I Love You”. Тя излиза под псевдоним, тъй като продуцентът смята името на изпълнителката за “неамериканско”.

Дебютът е успешен. Сони и Шер решават да опитат сами. Той пише и продуцира песни и скоро една ярка двойка - дългокосо хипи и екзотична красавица с чувствен и дълбок тембър на гласа - се превръщат в сензация от двете страни на Атлантика.

Отношенията между двамата се задълбочават и през 1965 г. вдигат пищна сватба. Но семейният живот не бърза да угоди на Шер. Темпераментният италианец Боно обича жените и не смята за срамно да прекарва време с многобройните си любовници. Търпението на Шер се изчерпва и през 1974 година бракът им се разпада, а певицата започва да се изявява като самостоятелен изпълнител.

Шер умее добре да подбира песните си и знае как да ги изпълнява с емоционална сила и характерен тембър. Благодарение на убедителните й вокални способности и провокативния имидж, тя става знаменитост от световна величина. Хитовете се раждат един след друг в различни периоди и десетилетия, като в същото време успява да блести и в други творчески полета - като киното и модата.

Милиони продадени албуми и кино кариера

През 1982 г. Шер се премества в Ню Йорк, където играе в пиеса на Бродуей. Актьорският й талант е оценен от режисьора Майк Никълс, който я кани да участва във филма “Silkwood”. Тя играе ролята на лесбийка, влюбена в главния герой на лентата и е толкова убедителна, че е номинирана за “Оскар”. След това участва във филмите “Заподозреният”, “Вещиците от Истуик” и “Лунатици”. Шер печели “Оскар” за работата си в последния филм. До момента Шер е продала над 100 милиона записи, което я прави една от най-успешните жени изпълнителки за всички времена.

За мен не беше добра майка

Започнах с наркотиците приблизително по същото време, когато всички го правим, на около 11. Първо опитах трева и екстази, може би защото исках да се впиша. Не знам как да отговоря на въпроса дали Шер беше добра майка за мен. През годините сме имали дълги периоди на отчуждение. Тя имаше своите моменти и знам, че се е опитвала. Не мисля, че е нещо, което тя не знае или не е признавала. Знам, че искрено съжалява, и това е нещо, което със сигурност я преследва.

Синът й Илайджа Блу Олман

Веднага станахме приятелки

Със Шер се запознахме през 1983 г., когато за първи път работехме заедно на снимките на филма “Силкууд”. Веднага станахме близки, въпреки че тогава тя все още беше много притеснена. През 1988 г., когато двете бяхме номинирани за “Оскар” и тя взе отличието за “Лунатици”, аз първа станах на крака, за да я аплодирам. Нашето приятелство е проверено в годините. Само на нея позволявам да ме нарича с истинското ми име Мери Луиз Стрийп.

Актрисата Мерил Стрийп

Открих таланта й докато миеше чинии

Един ден чух младата си приятелка да пее, докато мие чинии в кухнята и го правеше чудесно. Тогава разбрах, че трябва да я “насърчавам”. Така се случи, че с пеене в кухнята започна триумфалното шествие на великата Шер по сцените на целия свят. Две години имахме само платонична връзка, защото тя беше на 16, когато се запознахме. Опитах се да я запиша като солист, но слабото момиче с дълга коса не вдъхна надежда на Фил Спектър. Тогава на мода бяха блондинки с китари, пеещи “кънтри”. Аз обаче бях упорит и в крайна сметка се появи първият й самостоятелен запис под псевдонима Бони Джо Мейсън.

Сони Боно, бивш съпруг