Майли Сайръс - Разголена, но сгодена

Палавата поп принцеса Майли Сайръс навърши 33 години и обяви своя годеж с музиканта Макс Морандо. Двамата са заедно от известно време, а зад гъвкавия и гръб Майли има един отплувал брак с актьора с Лиъм Хемсуърт. Новият годеник едва ли окаже влияние върху публичното поведение на Сайръс - тя има над 200 милиона последователи в социалните мрежи и редовно ги радва с провокативни снимки и публикации.

Майли направи световна кариера с могъщ глас, но и с провокативни телесни изяви - тя съчета секс скандал с топ талант. Сега има и нов албум, с който очаква да подобри досегашните си солидни постижения и да има пореден повод за атрактивни появи пред публика. Заглавието е “Нещо красиво”, трябва и включва 13 оригинални песни, създадени в съпродуцентство с Шон Еверет.

Майли споделя, че това не е просто албум, а артистично и емоционално преживяване, вдъхновено от The Wall на Pink Floyd и филма Mandy (2018). В интервю за Harper’s Bazaar изпълнителката каза че всяка песен е написана с идеята да носи лечебна сила чрез звук и образ:“Дори когато песните говорят за болка, разбито сърце или загуба, те са представени с красота. В най-тъмните моменти се крие светлина - това са сенките, които придават дълбочина на всяка история.”

Майли Сайръс е родена на 23 ноември 1992 г. в Нашвил, Тенеси и е дъщеря на Летиша Джийн “Тиш” и кънтри певеца Били Рей Сайръс. Родителите на Майли са я кръстили Дестини (съдба) Хоуп (надежда), защото те вярвали, че тя ще направи велики неща. Прякорът є е “Smiley” (“Смайли”), което по-късно се превръща в Майли, идва от това, че като малка тя се усмихвала много.

Тя е само на 13, когато получава главната роля в супер успешния сериал на “Дисни” Хана Монтана (излъчен и в България по БНТ), който се оказва трамплин към световната є слава. По това време сладката и невинна Майли влиза в домовете на милиони деца и тийнейджъри по света, харесват я дори и родителите, защото сериалът е забавен, поучителен и показва на подрастващите как да се справят с проблеми в училище, в семейството или с приятелите си. Продукцията се излъчва от 2006 до 2011 г. и по това време ликът на Майли Сайръс е по всички тетрадки, тениски и други сувенири на тийнейджърите.

През 2008 г., само на 16, намира място в класацията на списание “Time” за 100-те най-влиятелни личности на света, а в подобна класация на списание “Forbes” е на 35 място, печелейки 25 милиона приходи за година. Песните от сериала оглавяват всички класации и съвсем очаквано и след края му Майли развива своята музикална кариера, паралелно с това участва в още няколко филма. През 2013 г. Майли записва албума Bangerz и разбунва духовете.

По онова време прави много промени върху себе си - от сладката Хана Монтана се превръща в скандалната бунтарка Майли Сайръс. Не закъсняват всички изцепки, които съпътстват много от звездите, сблъскали се прекалено рано с огромна слава. Наркотици, злоупотреба с алкохол, скандално и невъздържано поведение и изказвания съпътстват кариерата є през следващите няколко години. Неузнаваемо се променя є визията на Майли - нежното, чаровно дете вече е арогантна и сексапилна жена с татуси и пиърсинги, която изобщо не се свени да се разголва, виждаме я дори и с обръсната глава.

Следващата голяма трансформация идва през 2017 г., когато след дълга почивка от сцената Майли обявява, че е загърбила пороците си, прекъсва всички връзки с хората, които са работили с нея по време на ерата на “Bangerz”, и казва, че за нея рап музиката е безсмислена и обидна. Малко след това издава албума си “Younger Now”, който се приема добре от публиката є отново я връща на върха на класациите.

Проблеми с алкохола

Майли обича да е в центъра на медийното внимание и и с бурния си личен живот. В края на 2019 г. тя официално се разведе с австралийския актьор Лиъм Хемсуърт, с когото имаха 10-годишна връзка, белязана от безкрайни раздели и събирания. После си хвана ново гадже - певецът Коди Симпсън, скоро след това се раздели и с него. Наскоро Сайръс призна, че по време на пандемията отново е залитнала към алкохола и постоянно е била пияна. Сега обаче отново е в солидна връзка с музиканта Макс Морандо.

Най-накрая намери себе си

Нямам думи, с които да опиша колко обичам Майли Сайръс. Може би малко хора знаят, че тя е моя кръщелница, двете сме наистина много близки. Тя буквално порасна пред очите ми и мисля, че най-накрая намери себе си. Имаше периоди, в които търсеше своя стил, може би є беше трудно да се справи с ранната слава, но аз знаех, че всичко това ще премине. Днес тя е великолепен артист.



Доли Партън, певица



Напомня на стриптийзьорка

Майли Сайръс има страхотен глас, но се презентира по грешния начин. Сценичното и поведение и туърк танците й понякога напомнят на стриптийзьорка, на която някой е платил да танцува в скута му. След това 6-годишни деца я гледат и си мислят, че тя танцува невероятно. Не, това не е невероятно.

Ед Шийрън, музикант

Видяхме нещо една в друга

Чувствам, че Mайли носи светлина в себе си, още от момента, в който бяхме на 14 години и се срещнахме за първи път. Още тогава се свързахме просто защото видяхме нещо една в друга. Или може би просто заради духовността и сърцата ни. Тя е забележителен човек и артист, всичко є се отдава лесно.

Деми Ловато, певица