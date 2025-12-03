Тил Линдеман - Бруталният поет

Броени дни преди големия концерт на Тил Лндеман в София на 8 декември, на българския пазар излиза неговата поетична книга “100 стихотворения”. Вокалистът на “Рамщайн” е известен със своя брутален и ексцентричен стил, но явно той има и по-лирична страна. В нашата столица Ламята от Лайпциг идва със своето скандално солово концертно шоу, в което обещава да предложи на публиката едно различно и зрелищно изживяване.

А “100 стихотворения” излиза за първи път на български език в превод на Теодора Гандева и Александра Димитрова, с художествената редакция на Роберт Леви. “Познат на милиони по света със своята сценична сила и провокативна лирика, Тил Линдеман е и поет с над 20-годишна творческа история. В “100 стихотворения” той отново създава свой собствен поетичен свят - плътен, тъмен, чувствен и безкомпромисен. Темите, които Линдеман изследва, изграждат неговия космос: природата, тялото, самотата, насилието, любовта, злото, животните, болката, красотата, езика, смъртта, секса. Поетът играе с класически поетични форми, стихове, народни песни, броилки, балади и винаги намира своя собствен тон, в който съжителстват черен хумор и ирония, сурова откровеност и неочаквана нежност”, разказват издателите му в България от “Скрибенс”.

По думите им “100 стихотворения” е забележителна колекция, която надхвърля границите между музика и литература: “Книга, която разкрива един нов, интимен образ на артиста, познат на публиката като гласа на Rammstein. След поетичните сборници Messer и In Stillen Nachten (On Quiet Nights), тази книга затвърждава Линдеман като един от най-интересните гласове в съвременната немска поезия”.

Тил Линдеман е германски певец, поет, композитор и актьор, роден на 4 януари 1963 г. в Лайпциг, израснал край Шверин. Син е на детския поет Вернер Линдеман и журналистката Бригите “Гита” Линдеман.

Преди да създаде Rammstein, Линдеман свири на барабани в групата First Arsch и участва в различни музикални проекти в началото на 90-те. През 1994 г., заедно с Паул Ландерс, Кристоф Doom Шнайдер и Кристиан Flake Лоренц печели конкурс в Берлин, който поставя началото на Rammstein.

Първата му стихосбирка, Messer, излиза през 2002 г., последвана от In Stillen Nachten (2013).

А миналата година Линдеман окончателно бе оправдан по обвиненията в сексуално посегателство и сега явно е решил да си отмъщава за опита да бъде премахнат от публичното пространство и приключен като световен изпълнител. Той е решен да съди немски издания, които тиражираха слухове и свидетелства срещу него, а мисията му е окончателно да изчисти името си.

Тил Линдеман от години е сред най-скандалните музикални звезди на планетата. А за своето европейско турне той обеща на публиката адреналинов спектакъл с чисто нова хореография, драматургия и декори. На 62 години Линдеман е в отлична форма и постоянно излиза с нови изненади за своите почитатели. През последните години животът му претърпя доста сътресения след като през 2023 г. няколко жени публично го обвиниха в престъпления от сексуален характер в рамките на концерти на Rammstein, както и в бекстейджа/на афтърпартита, свързани с фенклуба “Нулев ред” на групата. Тогава и Rammstein, и Линдеман отхвърлиха обвиненията, макар че немските власти започнаха официално разследване - което в последствие беше прекратено по липса на доказателства.

Според свидетелствата на различни хора обаче е имало цяла система за подбор на фенки, които да служат за “сочна мръвка” на Линдеман по време на печално известните “афтър партита” за специални гости.

Вследствие на обвиненията групата си навлече гнева на много хора. Активисти счупиха прозорците на общото имение на членовете на “Рамщайн” и напръскаха със спрей “Без сцена за извършителите”.

“Няма доказателства, че обвиняемият е имал сексуални отношения с жени без тяхното съгласие, прилагал е вещества, които влияят на волята им, или е използвал властта си, за да склони жени към сексуални контакти”, обаче пише в официалното изявление на прокуратурата в Берлин по случая.

Започва като плувец

Тил Линдеман е роден в Лайпциг, но по-голяма част от детството си прекарва в тихото източногерманско градче Вендиш-Рамбоу с малката си сестра Саския. Родителите му се развеждат през 1975 г., когато е 12-годишен. Известно време живее с баща си, но отношенията им са нездравословни. Той е с тежък характер и е алкохолик. Но именно суровото детство в ГДР формира образа и характера на Линдеман и развива интереса му към спорта. Като част на Младежкия национален отбор на ГДР по плуване участва в Европейското първенство във Флоренция през 1978 г.

Той прави истинска тежка музика

Тил Линдеман пише историята на музиката отново. Спомням си първия концерт на “Рамщайн”, който гледах на живо в Америка. Никога не съм виждал нещо подобно. Това е рокендрол! Това е тежка музика! Пламъците, които се изстрелваха от сцената бяха толкова силни, толкова високо и толкова горещи, че стопиха очилата ми от 30 метра.

Стивън Тайлър, музикант

Спектакълът му е скандален

Звездата на “Рамщайн” Тил Линдеман доказва, че тежката музика все още може да шокира и обижда. Соловият му спектакъл е точно такъв. Германският изпълнител направи изключително шоу на “Уембли”. Концертът му беше триумфален и честваше човешките нагони, особено секса. Имаше препратки и към суровата риба. На финала излезе с едно оръдие, направено за него по поръчка.

Иън Уинууд, автор

Борави с образи от киното

Тил Линдеман и “Рамщайн” са силно вдъхновени от филмовата естетика. Те боравят с образи от седмото изкуство, с препратки към хорър киното и различните фетиши. Не е случайно, че великият режисьор Дейвид Линч ги харесваше и ги включи в саундтрака на своя филм “Изгубената магистрала”. Тил е вокалист и текстописец на бандата, определено има литературен талант.

Брет Истън Елис, писател