Уди Алън - На 90 и пак на снимки

Уникалният Уди Алън навърши 90 години и продължава да работи. Легендарният режисьор, сценарист и актьор от Ню Йорк снима по един филм всяка година от над половин век. Сега работи по нов сюжет, който ще се разгърне в Мадрид. Американецът вече си е осигурил и финансиране от местните власти. Виртуозът на самоиронията и философския хумор продължава да бъде отлъчен от собствените си артистични среди в САЩ, но Старият континент от години спасява положението.

Уди не просто прави филми в прочути европейски градове, той обикаля Европа и със своя джаз бенд. От десетилетия Уди свири професионално на кларинет, а през тази есен мина през Италия, Франция, Испания, Португалия и Гърция.

За предишния си филм, селектиран във Венеция, виртуозът на остроумните фарсове и подривните драми се завърна в своята градска муза Париж. Но в необичайното интервю преди време Алън каза, че “тръпката” му да прави кино си е отишла и обвини радикалните промени в пазара, който вече е доминиран от стрийминг платформите. Фактор за професионалния песимизъм на Уди Алън несъмнено е и начинът, по който собствената му арт прослойка се отрече от него. Облаците на хоризонта пред легендарния режисьор и сценарист се сгъстиха след подновената атака към него от страна на бившата му партньорка Мия Фароу и доведената им дъщеря Дилън Фароу, която повтори старите си обвинения към Алън в сексуален тормоз.

Този път офанзивата успя да разклати репутацията на Уди и редица известни актьори публично се дистанцираха от него - нещо, което бе немислимо преди години. Причината е сексуалната параноя и паника, парализирала шоубизнеса след разкритията за продуцента Харви Уайнстийн и родила прогресивно истерични кампании като MeToo.

Още през 90-те Мия Фароу, разгневена от разкритието, че Алън има афера с нейната 21-годишна осиновена дъщеря Сун-И, решава да обвини Уди, че е докосвал сексуално седемгодишната тогава Дилън Фароу, която е осиновена и от двамата по това време. Тогава Алън вече е в процес на богато отразена от медиите горчива раздяла с Фароу и скандалът влиза в заглавията. Разследванията на власти и експерти тогава установяват, че Алън не е блудствал с Дилън, а версията на Мия е пронизана от противоречия и несъответствия. Уди Алън и до днес твърди, че психически нестабилната Мия е внушила на малката Дилън и я е накарала да повярва в безумните според него твърдения. Въпреки това Фароу не се отказва от обвиненията, а Алън продължава кариерата си и се жени за Сун-и, с която създават семейство. Двамата са заедно и до днес.

Но вече порасналата Дилън Фароу използва момента на културна параноя в Западния свят, за да повтори обвиненията и този път медиите и колегите на режисьора в Холивуд решават да повярват. За Уди Алън стана все по-трудно да намира финансиране и разпространители, а “Амазон” едностранно прекрати сочна сделка за 68 милиона долара с него и той заведе дело срещу корпорацията.

Извън скандалите в личния си живот, Алън е невротичният император на интелигентния хумор. Той не желае да получи безсмъртие чрез работата си. Иска да го постигне, като не умира. И въпреки че не вярва в задгробния живот, си е приготвил чифт чисто бельо за там. Алън казва, че хората го смятат за артист, защото има очила и филмите му губят пари.

До известна степен писането на Уди Алън е и продължение на влечението му към жените. От ранна възраст той е запленен от секса и изкуството на ухажването. Някои от най-великолепните хумористични идеи, произведени от него, са вдъхновени от карналния копнеж, обречен на провал. През 1972 г. Алън посвещава на физическата любов крайно оригиналния си фарс “Всичко, което винаги сте искали да знаете за секса, но сте се страхували да попитате”. Тук ще откриете вече иконичния епизод с компанията от сперматозоиди, които провеждат невротична интелектуална дискусия, преди да бъдат безпощадно изхвърлени от тялото на своя собственик. Уди сам играе една от мъжките полови клетки, стилизиран в безобразно забавен футуристичен бял костюм. Филмът е хит в САЩ. Тогава там още го обичаха.

Дълъг списък с шедьоври

Уди Алън може да снима филми и до стогодишна възраст. Кариерата му вече прелива от шедьоври. За ценителите винаги ще остане удоволствието от филми като “Вземи парите и бягай”, “Банани”, “Зелиг”, “Ани Хол”, “Манхатън”, “Пурпурната роза от Кайро”, “Хана и нейните сестри”, “Съпруги и съпрузи”, “Престъпление и прегрешение”, “Мистериозно убийство в Манхатън”, “Куршуми над Бродуей”, “Радио дни”, “Да разнищшм Хари”, “Мач Пойнт” и др.

Разследваха го и не откриха нищо

Обвиненията срещу Уди Алън са разследвани в два американски щата преди повече от 25 години и не е открито нито едно доказателство в подкрепа на твърденията на Мия Фароу и Дилън. Няма повдигнати официални обвинения. Нападнаха го грозно и безчестно. Според мен той стана жертва на несправедливост.

Алек Болдуин, актьор

Майстор на абсурдния хумор

Уди Алън винаги е бил майстор на абсурдния хумор, но през 90-те се промени. Скандалите с Мия Фароу и медийната истерия от онзи период го радикализираха. Затова той създаде черната комедия “Да разнищим Хари”, в който се съдържаха множество преувеличени автобиографични моменти. Филмът беше вдъхновен и от романите на Филип Рот. За пръв път Алън използваше и много нецензурен език.

Марк Кремоуд, филмов критик

Вярвам на обвиненията срещу него

Искам да кажа, че вярвам на Дилън. Вярвам на обвиненията на Дилън и няма да работя повече с Алън. Сексуалният скандал в Холивуд ни показа много случаи на могъщи мъже, които са злоупотребявали със своята власт и влияние. Кампаниите MeToo и TimeIsUp са изключително важни.

Натали Портман, актриса