Род Стюарт - Рок легенда в София

На 80 години един от най-емблематичните певци в историята на рок музиката - сър Род Стюарт гостува за първи път в България. Тази вечер в зала Арена 8888 концертът му обещава да бъде не просто шоу, а музикален спомен за поколения. Това най-вероятно ще бъде и единствената възможност за българската публика да види музикантът с пленяващ дрезгав глас на наша земя, тъй като Стюарт е озаглавил турнето си One Last Time (За последен път). След повече от пет десетилетия на сцена, с над 250 милиона продадени албума и сингли, Стюарт пристига, за да подари на публиката класики, които са любими на музикалните фенове по целия свят.

Тази вечер в София ще звучат песни като “Maggie May”, “Da Ya Think I’m Sexy”, “The First Cut Is the Deepest”, “Forever Young”, “Have I Told You Lately That I Love You” - хитове, които маркират различни епохи, настроения, любов и носталгия. Вратите на залата се отварят от 18:30, а концертът е насрочен за 20:00 - но вече се говори, че вечерта може да се превърне в едно от най-ярките музикални събития на сезона.

Последните години доказват, че Род Стюарт е артист, който не се предава - дори когато времето и сценичният ритъм изглеждат безмилостни. През 2024-та той издаде своя 33-ти студиен албум “Swing Fever”, записан съвместно с Джулс Холанд и неговия Rhythm & Blues Orchestra. Този проект показа, че легендата все още експериментира, обича суинга, джаза и соул-корените на музиката си - и го прави с вкус, класа и онова неповторимо тембро, което го отличава. След обиколки в Азия и Европа и финала на дългата му 13-годишна серия концерти в Лас Вегас, Стюарт отново показва, че сцената още го държи - не просто като артист, а като истинска машина за емоции и жив звук.

“Наясно съм, че дните ми са преброени, но не се страхувам... Ще се насладя на последните няколко години, доколкото мога. Казвам няколко - вероятно още 15. Мога да го направя лесно, приятелю, лесно”, каза музикантът в скорошно интервю. Стюарт заяви, че не е същият човек, какъвто е бил през 70-те и 80-те години, когато е можел да стои цяла нощ, да пие и да лудее, а сега трябва да пази гласа си. “Днес трябва да пазя гласа си преди и след всеки концерт”, каза Род.

Издигайки се до славата в края на 60-те и началото на 70-те години на миналия век, Стюарт не само повлиява на поколения музиканти, но и очарова фенове по целия свят. Неговият отличителен дрезгав глас, стил и текстове виреят успешно във всички жанрове - от рок, фолк и соул до R&B и джаз, превръщайки го в един от малкото артисти с албуми номер едно във всяко десетилетие от кариерата му.

Родерик Дейвид Стюарт е роден на 10 януари 1945 г. в Лондон. Той е най-малкото от пет деца, в работническо семейство - баща му Робърт Стюарт е строител. Ранната страст на Род Стюарт към музиката се запалва от разнообразна комбинация от влияния, предимно ритъм енд блус записи. Стюарт започва да прави опити да имитира стиловете на ранните рокендрол и R&B изпълнители. Неговият отличителен дрезгав глас, който по-късно ще стане негова запазена марка, започва да се развива естествено, докато той подражава на тези влияния.

Възходът на Род Стюарт към славата започва след престоя му в Jeff Beck Group в края на 60-те години, където неговият уникален вокален стил получава първоначално признание. Въпреки това, неговият ход да преследва солова кариера бележи началото на пътуването му към големите сцени. Стюарт издава дебютния си солов албум An Old Raincoat Won’t Ever Let You Down през 1969 г., но третият му албум Every Picture Tells a Story, издаден през 1971 г., наистина го катапултира в светлината на прожекторите.

Сред отличията му се вписват и награди като ASCAP Founders за текстопис, най-продаван автор на New York Times, Грами за Жива легенда и разбира се - рицарското звание, присъдено му през 2016 г. в Бъкингамския дворец за принос към музиката и благотворителните каузи. Стюарт е дълбоко ангажиран в различни благотворителни дейности, особено тези, които се фокусират върху музикалното образование, изследванията на рака и подкрепата за детски каузи. През годините Стюарт използва славата си, за да подкрепи множество инициативи и благотворителни фондации.

Три брака и шест деца

Род Стюарт се жени за първи път за Алана Стюарт, от която има две деца, Кимбърли и Шон Стюарт. Вторият брак на Род e с модела Рейчъл Хънтър и имат две деца - Рене и Лиъм Стюарт. От третия си брак, с модела Пени Ланкастър, има още две деца - синовете Алистър, роден на 22 декември 2005 г., и Айдън, роден на 16 февруари 2011 г. Не липсват трудности в живота на легендарния музикант - той два пъти се среща с рака на простатата, но след години лечение успява да се пребори. Миналата година Род Стюарт продаде издателските и звукозаписните права върху музиката от каталога си за почти 100 млн. долара на Iconic Artists Group, собственост на бизнесмена Ървинг Азоф.

Пример за младите музиканти

Историята на Род Стюар показва на младите музиканти как една кариера може да продължи дълго, независимо от възрастта. Стюарт е сред редките артисти, които преодоляват времето, стила и тенденциите и остават релевантни, винаги на мода, винаги себе си. Този човек има завидна енергия и много от тези след нас ще обръщат поглед към неговите стъпки като урок.

Музикалният продуцент Клайв Дейвис

Създаде свой уникален стил

Няма съмнение, че Род Стюарт има огромно влияние върху музикалния свят. Той извървя дълъг път и успя да създаде свой собствен стил, който го превърна в легендата, която е. Той цени музиката като изкуство и много работи и досега за да се подобрява постоянно. Един голям талант, с много специфично звучене.

Китаристът на “Ролинг Стоунс” Рони Уд

Връчих му документи за развод

Едно лято след първата ми година в колежа тъкмо си търсех работа и майка ми каза, че може да є бъда процесуален служител. Майка ми беше бракоразводен адвокат и затова аз бях човекът, който връчваше документите за развод. Тогава се чувствах като Джеймс Бонд, защото ми се случи да връча документите на самия Род Стюарт, за мен беше вълнуващо, незабравима среща. Дори не знам дали той знае. Не мисля, че знае.

Актьорът Дейвид Шуимър