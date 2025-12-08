Ким Катрал - С нов съпруг на 69

Най-разгонената звезда от “Сексът и градът” и единствената, която не пожела да се върне в измъчените продължения, се омъжи за четвърти път. Това, разбира си, е Ким Катрал, която изигра винаги готовата за креватни упражнения Саманта в оригиналния сериал и двата игрални филма със заглавие “Сексът и градът”, но отказа да се събере с колежките си в опита за рестарт на хитовата поредица “Просто така”. Катрал сключи брак на тайна церемония в Лондон със своя приятел, който работи като звукоинженер и е с около 15 години по-млад от нея.

Преди години при старта на първия сезон на продължението на “Сексът и градът” голямата драма за феновете беше точно отсъствието на Катрал, за която е известно, че е в повече от хладни отношения със Сара Джесика Паркър. Тогава екипът на продукцията обясни отсъствието й, като каза, че героинята й Саманта се е преместила в Лондон неочаквано и се е отдалечила от бившите си приятелки.

През 2017 година Ким заяви, че никога не е била приятелка с колежките си от “Сексът и градът”, особено с Паркър. Пред Пиърс Моргън тя намекна, че екранната Кари Брадшоу се е държала лошо с нея и това е била причината за отдалечаването между двете. “Мисля, че можеше да бъде по-мила. Наистина смятам, че можеше да бъде по-мила. Не знам какъв и е проблемът”, допълни Катрал.”Поредицата буквално е третият филм. Ето колко креативни са те. Никога не съм била молена да бъда част от продължението. Изразих чувствата си ясно след възможността за трети филм, така че разбрах за новия сериал като всеки друг - от социалните мрежи”, каза Катрал пред Variety миналата година.

Създателят на сериала Майкъл Патрик Кинг отбеляза, че продуцентите са се вслушали в критиките на феновете за опитите за продължение на “Сексът и градът” и е искал последните епизоди да са по-хумористични. “Ще бъде като когато вашият приятел преминава през трудности и след това се чувствате облекчени, че той ги преодолява и се чувства отново себе си”, обясни той. Режисьорът добави, че във в следващите сезони е искал да има повече социални събирания, общуване на звездни приятели и любов. “Ще има секс и градът... Има толкова много ресторанти и толкова много Ню Йорк. Повече, отколкото някога съм виждал в шоу!” Така звучах а уверенията на изпълнителните продуценти, част от които отново е и самата Сара Джесика Паркър. Но феновете на оригиналния сериал отново останаха разочаровани.

А Ким Катрал има дълга и богата кариера, но за милиони хора винаги ще остане Саманта от “Сексът и градът”. Най-хищната в сексуално отношение героиня от поредицата беше и най-интересна. Катрал изигра Саманта за последно преди повече от 10 години в противоречиво приетия втори игрален филм по сериала, озаглавен “Сексът и градът 2”.

Прави първите си опити пред камера през 70-те години с роли в сериали и малки филми. През 80-те става звезда с комедийни хитове като “Билет за рая”, “Полицейска академия” и “Големи неприятности в Малкия Китай”, където партнира на Кърт Ръсел. Става секс-символ още със зареденото с еротика изпълнение в палавата младежка комедия “Порки” и продължава своя поход с престижни филми като “Кладата на суетата” и “Писател в сянка”.

Личният живот на Катрал е бурен, сочен, турбулентен и приляга на образ като Саманта от “Сексът и градът”. Тя има три брака, но не и деца. С третият си съпруг - джазменът Марк Левинсън - пише книгата “Задоволяване: Изкуството на женския оргазъм”. Две години след публикуването двамата се развеждат.

Имала е богато отразени афери с много видни публични личности от няколко континента, включително и с Пиер Трюдо - бивш премиер на Канада и баща на сегашния премиер Джъстин.

Комедии с Робърт Де Ниро

Ким Катрал не прояви желание да се завърне като Саманта Джоунс опита за продължение на “Сексът и градът”, озаглавен “Просто така”, но тя определено не остана безработна през това време. Актрисата участва във филма “Кошмарно татенце”, който мина и през българските кино салони. Там тя си партнира с най-нашумелия комик в Америка, Себастиан Манискалкон и с двукратния носител на “Оскар” Робърт Де Ниро. Случайно или не, когато тръгна новият сезон на “Просто така”, премиерно по Нетфликс се завъртя и драмата Glamorous, в която Ким Катрал е в главната роля.

Не съм казала лоша дума за нея

Никога не съм произнасяла лоша или неподходяща дума за Ким. Искам да напомня, че на снимачната площадка имаше четири жени и съм прекарвала еднакво време с всяка една от тях. Толкова е болезнено да слушам за тази вражда между нас - вражда, вражда, вражда. Никога през живота си не съм започвала битка с някого, с когото съм работила. Няма битка. Не е имало публичен спор, разговор или обвинения, направени от мен или от мое име. Не бих го направила.

Сара Джесика Паркър, актриса

Искаше да прави неща извън „Сексът и градът”

Обичам Ким и смятам, че тя достатъчно добре мотивира решението си да не се включи с главна роля в продължението на сериала. Тя вероятно иска да прави други неща и не й се иска да се връща в шоуто. Може би тя вече не иска да бъде в тази роля и в това няма нищо скандално. В реалния живот тези жени са далеч от героините си. Сара Джесика Паркър е например е омъжена от доста време за един и същи човек и има деца.

Кандис Бушнел, авторка

Страхотна актриса

Ким е страхотна актриса и невероятно готин човек за работа. Имаме прекрасни спомени от “Големи неприятности в Малкия Китай”, който се превърна в един от квинтесенциалните филми на 80-те години на миналия век. Прекарахме си страхотно с нея и режисьора Джон Карпентър, който е голям приятел и майстор на жанра. Ким добави класа и елегантност на филма.

Кърт Ръсел, актьор