Джеки Чан - Връща се заради Тръмп

Легендата на филмите с бойни изкуства и хумор Джеки Чан е в основата на една от най-интересните и неочаквани кино новини на годината. Става въпрос за съобщението, че от студиото „Парамаунт“ ще правят „Час Пик 4“ след намесата на американския президент Доналд Тръмп, който се оказал голям фен на поредицата, която комбинира комедия с екшън. В главните роли отново ще бъдат именно Джеки Чан и Крис Тъкър. В оригиналния филм от 1998 година техните герои бяха определени като „най-бързите ръце на Изтока и най-бързата уста на Запада“

Някои либерални медии не останаха доволни от информацията, че Тръмп е изразил желание „Час Пик“ да има ново продължение, но повечето фенове на поредицата със сигурност не се интересуват от конкретните причини, които биха довели до завръщането на един от техните любими екранни тандеми. А неподражаемият маестро на сложните и акробатични бойни сцени Джеки преди време се завърна с нова версия и на друга класика - „Карате Кид”. На 71 години Чан продължава да бъде едно от най-разпознаваемите екранни лица на планетата. Той успя да съчетае хумор и екшън по уникален начин и да стане глобално филмово явление.

Мистър Чан има множество прозвища - “Пантерата от Изток”, “Малкият дракон” и, разбира се, “Пияният майстор” по названието на образа, който играе в един от ранните си шедьоври, превърнали го в световна екранна сензация. След стотици роли, песни, изяви, шамари и ритници, Джеки Чан няма аналог в света на екшън киното, а и на комедията. Той е майстор на бойните изкуства, актьор, продуцент, режисьор, каскадьор и певец. Планетарно прочут със своя акробатичен стил, който включва чист екшън и елементи от света на физическия хумор. Джеки пише, режисира и участва във филми, които съдържат някои от най-опасните каскади, запечатвани някога.

Преди години Джеки Чан събра погледите на милиони като пренесе факлата с Олимпийския огън до върха на Великата китайска стена преди началото на зимните игри в Пекин. В последно време Поднебесната империя няма по-разпознаваемо рекламно лице от Джеки Чан - той е обичан на Изток, на Запад, от комунисти и капиталисти, от Холивуд до Хонконг.

Толкова десетилетия вече той снима зрелищни екшън екстраваганци, в които рискува живота си и доказва, че все още е крал на каскадите. Той е известен с това, че сам изпълнява на пръв поглед невъзможните номера, а по традиция по време на финалните надписи в неговите филми се пуска компилация от неуспешни каскади и пребивания.

Джаки е чудо на биологията, защото след толкова много роли и контузии продължава да е гъвкавата пантера от Изтока, покорила Запада. Чан е виртуоз в бойното изкуство кунгфу и заедно с легендарния Брус Лий е един от най-важните популяризатори на този стил в целия свят. Джеки играе в киното още от дете, прави няколко роли през 60-те, а през 70-те се утвърждава като една от големите звезди в Хонконг с иконични изяви в жанрови шедьоври като “Китаецът сваля веригите си”, “Легендата за пияния майстор”.

През 90-те той пробива и в Холивуд с американски тупалки като “Първият удар на Джеки Чан”,“Сблъсък в Бронкс” и най-вече с изключително касовата поредица “Час пик”, в която Чан си партнира с комика Крис Тъкър. Джеки има свои звезди на Алеята на славата в Холивуд и Авенюто на звездите в Хонконг.

Той е културна икона на няколко континента, бил е герой и вдъхновение на множество поп песни, комикси, рисувани поредици и видеоигри. Малцина знаят, че Чан има школуван оперен глас и е музикална звезда в стиловете китайски кантпоп и мандпоп. Майсторът на акробатичния екранен бой е издал десетки албуми и често пее песните в своите филми. След 50 успешни години в киното състоянието на Джеки се оценява на повече от 350 милиона долара.

Певец, каскадьор и актьор

Джеки Чан се ражда в семейството на Лий-Лий и Чарлз Чан. Китайското му име е Чан Кун-сан, което означава “роден в Хонконг”. Преди да вземе западното име Джеки, той бива познат под различни други прякори. Тъй като бил тежко бебе, майка му му дала прякора Пао Пао. Когато учил в Оперното училище (заедно със Само Хънг и Иъйн Биао), бил известен като Иъйн Ло в знак на уважение към своя учител Джим-Иъйн. В ранната си кариера на каскадьор и актьор е известен като Чен Иъйнг Лънг (или Чен Иъйн Лънг). Друг негов известен прякор е Големия брат.

Превзе САЩ с „Час пик”

Прекрасно се разбирах с Джеки, докато работихме заедно по филма “Смокинг”. По това време той вече беше жива легенда и точно беше пробил истински в САЩ с “Час пик”. С този филм той покори Америка. Всички в екипа бяхме изключително вдъхновени от неговия пример, от работната му етика, от енергията и въображението му. И от чувството му за хумор, разбира се. Не съм работила с по-голям професионалист и виртуоз от него, той е изключителен.

Дженифър Лав Хюит, актриса

Има сърце като Големия каньон

Страшно се радвам, че моят голям приятел Джеки най-накрая получи отдавна заслужения “Оскар” за своите заслуги към киното. Малко хора в развлекателната индустрия могат да се похвалят с професионалното портфолио на Джеки и най-вече с броя на сърцата и съзнанията, които е докоснал със своите повече от 200 филма. А самият Джеки е изключителен хуманист и филантроп, той има сърце с размерите на Големия каньон.

Арнолд Шварценегер, актьор, бизнесмен и бивш политик

Един от най-великите

Винаги съм смятал Джеки за един от най-великите артисти на всички времена. Неговите спиращи дъха каскади и екранни номера се превърнаха в отделен жанр, в своя собствена арт форма. Само великият Бъстър Кийтън има в своята кариера изпълнения, които да се съревновават с тези на Чан. Той е безстрашен и гениален майстор и съвсем логично е една от най-големите звезди на планетата.

Куентин Тарантино, режисьор и сценарист