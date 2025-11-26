Дейвид Ковърдейл - Рок динозавър в пенсия

Рок легендата Дейвид Ковърдейл, който беше на сцената повече от половин век като вокалист на “Дийп Пърпъл” и фронтмен на “Уайтснейк”, обяви в специално видео в социалните мрежи, че се пенсионира. На 74 години той “окачи на куката”, по неговите думи, рокендрол обувките и тесните си дънки. И не само това - раздели се с буйната си грива, която развяваше на сцената, довеждайки до екстаз милионите фенове на хард рока и хевиметъла.

Всъщност раздялата на “Уайтснейк” с публиката започна още през 2022 г., когато групата отмени прощалното си европейско турне, включително планирания концерт в България, поради влошено здравословно състояние на Ковърдейл - възпаление на синусите и трахеята. Не само той имаше проблеми - преди него китаристът Реб Бийч пропусна няколко концерта поради заболяване. Концертът в Испания пък бе отменен, след като барабанистът Томи Олдридж падна тежко и се контузи.

Рок динозаврите един по един започнаха да излизат от строя и това обяснява решението на Ковърдейл да се оттегли, за да се наслаждава на пенсията си. А с това идва и краят на “Уайтснейк”. Музикантът много пъти е заявявал, че вече има проблеми с дългите пътувания и понякога се чувства толкова уморен, че не може да си обуе дънките - същите онези, които заедно с бялата му риза и обувките на висока платформа са емблема на легендарния рокаджия.

Ковърдейл винаги е знаел, че ще стане музикант и набляга на вокалното си обучение. Той буквално израства в клуба в Солтбърн, Англия, който родителите му притежават. Започва да се изявява на музикалната сцена още 14-годишен, но истинският му възход настъпва, когато през 1973 г. заменя оттеглилия се Йън Гилън като вокалист на “Дийп Пърпъл”. На 22 години изгряващата звезда записва три от най-силните албуми на бандата - “Burn”, “Stormbringer” и “Come Taste the Band”. Поради разногласия с другите музиканти Ковърдейл напуска групата след три години и започва солова кариера. За този етап от живота си фронтменът казва след години: “Напуснах, защото не исках да бъда част от нейното падение. Видях как се срива. Беше време да спра. Беше време да си тръгна... Уважавах наследството на групата и големите възможности, които тя ми даде. “Дийп Пърпъл” беше велика група и аз не исках да я видя да залязва в агония.”

През 1977 г. Ковърдейл основава “Уайтснейк”. След трудни години, довели до разпадане на групата в средата на 80-те години, и тежка инфекция през 1986 г., която почти го оставя без глас, Ковърдейл се завръща с албума “Whitesnake” от 1987 г. Той става мултиплатинен и изстрелва бандата на върха на всевъзможни класации. Въпреки трудния характер на Ковърдейл, промените в състава на групата (сменят се 40 музиканти!), кризите и разделите, “Уайтснейк” се превръщат в една от емблемите на рок музиката, истинска хард рок институция. Имат издадени 13 студийни албума, множество награди и вечни хитове като “Here I Go Again”, “Is This Love”, “Still Of The Night”, “Love Ain’t No Stranger” и “Fool For Your Loving”. През 2016 г. Дейвид Ковърдейл е въведен в Залата на славата на рокендрола, но като част от “Дийп Пърпъл”.

Рок легендата има три брака. През 1974 г. се жени за Джулия Бурковски, която е с полски произход. Имат дъщеря Джесика, родена през 1978 г. Вторият брак на музиканта е с актрисата Тауни Китаен. Двамата са женени за кратко - от 1989 до 1991 г. Китаен се снима в няколко от видеоклиповете на “Уайтснейк” - “Here I Go Again”, “Is This Love” и “Still of the Night”. Тя умира през 2021 г. Третата и настояща съпруга на музиканта е Синди Баркър, която е писателка. С нея имат син Джаспър, роден през 1996 г. От дъщеря си Джесика Ковърдейл има две внучки.

Сега рок динозавърът ще има достатъчно време за семейството и за себе си. И не, няма да го забравим, защото беляза живота на цяло поколение, което и досега слуша хитовете на 70-те и 80-те години.

Седем концерта в България

Дейвид Ковърдейл има седем концерта в България заедно с “Уайтснейк”. Групата идва у нас за първи път през 1997 г., в Зимния дворец на спорта в София. През 2003 г. е отново в София, а през 2006 г. е част от рок фестивала в Каварна по времето на “кметъла” Цонко Цонев. Следват още три концерта в София заедно с други британски групи и последният - Hills of Rock в Пловдив през 2019 г. През юли 2022 г. бандата трябваше да изнесе прощален концерт в България на рок фестивала Midalidare Rock In The Wine Valley. Участието є обаче е отменено поради влошеното здравословно състояние на Ковърдейл.

Изключително съчетание от чувственост и мощ

Характерната дълбока и дрезгава бленда на Ковърдейл откроява спецификата и колорита на гласа му, в който има изключително съчетание от чувственост, мощ и динамична агресивност... Аз съм израснал като фен на групата - в различни моменти ядосан, объркан, доволен, но винаги суперсвързан с “Уайтснейк”... от първия им албум, който гневният металяга в мен хареса само донякъде заради малките глътки живителен тежък звук... животът ми се превърна в рок-феерия, а тази група - в основна част на саундтрака.

Мартин Попов, канадски журналист

Изпихме една бутилка ракия

Аз влязох в гримьорната на Дейвид Ковърдейл, защото никой не смееше да влезе, за нас той е изключителен певец, изпял едни от най-великите хардрок песни. Той ми каза по име: “Слави, откога те чакам!” Аз не мога да повярвам и казвам: “За какво ме чакаш?” Той: “Чакам те да пием ракия”. Аз не пия, но кой съм аз да откажа на Дейвид Ковърдейл да пием ракия! Преди да започне шоуто, изпихме една бутилка ракия. Леле, как се напихме...

Слави Трифонов в “Шоуто на Слави”, 2018 г.

Спечели много пари, няма нужда да пътува повече

Знам, че винаги е говорил за някои концерти във Вегас, просто като сбогуване във Вегас, но лично аз не виждам Дейвид да пътува повече, да прави световно турне отново и да посещава различни страни... Просто не мисля, че той иска да прави това повече. Това е моето мнение. Той не го е казвал. Той продаде всичките си издателски права. Спечели много пари. И не мисля, че има нужда да обикаля повече.

Реб Бийч, китарист на “Уайтснейк”