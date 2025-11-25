Глен Клоуз - Неостаряваща класа

Глен Клоуз се завръща под светлината на прожекторите - на 78 години, актрисата, номинирана за осем награди “Оскар” пристига при българската публика с нов филм, чиято премиера е сред акцентите на тазгодишната “Киномания”. Лентата “Лятна книга” ще бъде показана утре, 26 ноември, в кино “Одеон”, а ден по-късно и в Euro Cinema, превръщайки присъствието на легендарната актриса в истинско събитие за всички ценители на авторското кино. Завръщането й е своеобразно напомняне, че големите звезди не угасват - те просто избират правилния момент да блеснат отново.

“Лятна книга” е екранизация по едноименния роман на Туве Янсон - нежна, дълбока и емоционална история за връзката между възрастна жена и нейната внучка, прекарали едно трансформиращо лято на малък остров. Глен Клоуз влиза в ролята на мъдрата, своенравна и понякога сурова баба, чиято вътрешна сила се разкрива зад привидната непробиваемост. Тя играе с финес - със смесица от крехкост и стабилност, която прави персонажа не просто запомнящ се, а истински жив. Режисьорският екип, работещ по филма, набляга на интимната атмосфера, а партньорството между Клоуз и младата актриса, изпълняваща ролята на внучката, е сърцето на лентата. Публиката ще види картина, пропита с носталгия, топлина и мъдрост - от онези редки филми, в които човешката близост е най-голямото събитие.

Новият филм идва след поредица силни роли за Глен Клоуз през последните години. Тя впечатли критиката с участието си в семейната драма “Съпругата”, която й донесе поредна номинация за “Оскар”. Последвалите й проекти - комедии, драми и телевизионни участия - показаха готовността й да експериментира с жанрове и образи, без да губи характерната си дълбочина. Глен Клоуз остава актриса, която избира ролите си не според мащаба, а според смисъла - и това я прави толкова ценена.

Глен Клоуз е в киното от над 40 години. Нейната актьорска биография е твърде сериозна. Тя е описвана като една от най-великите актриси на нашето време. С огромен опит в театъра, киното и телевизията. През 2016-а влиза в залата на славата на американския театър, а през 2019-а Time я класира сред 100-те най-влиятелни хора на планетата.

Кариерата й е белязана от емблематични превъплъщения - от опасната Алекс Форест в “Фатално привличане” до изисканата Маркиза дьо Мертей в “Опасни връзки”. Не може да се забрави и нейният прочут Круела де Вил, която превърна злодейката в световна икона. Клоуз неведнъж е казвала, че “страхът е най-големият враг на актьора”, а сред любимите й цитати от интервюта е признанието: “Избирам роли, които ме плашат. Те ме карат да се уча наново.” Това е може би тайната на нейното дълголетие в киното - непримиримата й смелост да остава жива, любопитна и емоционално открита.

Родена в богато семейство на прогресивни либерали, тя избира да учи драма и антропология в елитен частен колеж. През 70-те започва да играе професионално на сцена и се доказва като изпълнителка с потенциал в суровия свят на нюйоркските театри. Бродуей я оформя като личност и актриса. Създава паметни образи в спектакли като “Истинското нещо”, “Сънсет Булевард” и “Смъртта и момичето”. А сега ще претвори ролята в “Сънсет Булевард” и на голям екран.

Личният й живот също не е лишен от обрати. Глен Клоуз е минавала през няколко брака и разводи, отглежда дъщеря си Ани - също артистична натура, и неведнъж е говорила открито за трудностите да съчетава кариера с лични отношения. Но тя никога не се е стремяла да бъде сензация в таблоидите - предпочита да остане вярна на работата си, като казва: “Мога да контролирам единствено играта си, всичко останало е шум.”

Днес, на 78 години, Глен Клоуз продължава да доказва, че талантът няма възраст и че голямата актриса не просто играе роли - тя ги превръща в живи хора, оставящи следи у зрителите. С “Лятна книга” тя идва отново при своята публика - тиха, силна и легендарна, както само истинските филмови икони умеят да бъдат.

“Фатално привличане” я прави световна звезда

През 80-те Глен Клоуз участва в два изключително успешни и провокативни филма, които я отвеждат в стратосферата на славата. През 1987-а влиза в ролята на властна жена и сексуална хищница, която започва да преследва семеен мъж, изигран от Майкъл Дъглас, след една страстна нощ на грехопадение, перфектно заснета от майстора на качествената еротика Ейдриън Лайн. Филмът е “Фатално привличане” и се превръща в едно от най-гледаните и горещи заглавия за цялото десетилетие. Още следваща година Клоуз създава друг велик женски персонаж в костюмната драма на Стивън Фриърс “Опасни връзки”.

Промени образа на жените

Глен Клоуз е жива икона. Когато гледаш нейната работа, виждаш нещо невероятно, защото тя самата смята, че една от най-добрите й роли е в “Опасни връзки” - и аз напълно се съгласявам с нея. Но има още толкова много - всяка роля й е добра - тя изгради един властен, сексуален, но класен образ на жените в киното, когато още никой не искаше да си го помисли открито.

Антъни Андерсън, актьор

Присъствието й прави филмите

Когато Глен Клоуз каза “да”, след това участвах смело във всички творчески решения и процеси по създаването на филма. За мен е така - не мога да работя по проект, ако нямам страст към сценария. Когато самата Глен Клоуз се ангажира, знаехме, че можем да оцелеем дори когато нищо не се случва - защото тя носи всичко с присъствието си.

Бьорн Рунге, режисьор на “Съпругата”

Няма много таланти като нея

Глен е невероятна актриса. Толкова голям късмет извадихме с нея във “Фатално привличане”. Тя направи филма събитието, което стана. Целият екип се вдъхновявахме от огромния талант, от неизчерпаемата енергия на Глен. Тя рискуваше, залагаше на неизвестното, отиваше там, където други актриси не бяха ходили. И всичко си струваше. Няма много таланти като нея. Тепърва ще я гледаме в страхотни неща.

Майкъл Дъглъс, актьор